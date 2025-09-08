Basketball: Mumbru gibt Chefcoach-Rolle für EM-Spiele ab

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú wird die Rolle des Cheftrainers für die restlichen EM-Spiele abgeben. Der Spanier ist nach seiner Erkankung noch nicht vollkommen fit.

Noch nicht fit genug: Bundestrainer Mumbru gibt seine Chefrolle bei den EM-Spielen ab. Quelle: ddp

Gerade war er nach seiner Erkrankung wieder an die Seitenlinie zurückgekehrt, nun rückt Basektball-Bundestainer Alex Mumbru bei den deutschen Basketballern wieder in die zweite Reihe. Der Spanier ist nach seiner Baucherkrankung nach wie vor nicht vollkommen fit und zieht sich deshalb vom Chefposten bei den EM-Spielen zurück. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit.

Co-Trainer Alan Ibrahimagic wird bei dem Turnier wieder die Verantwortung übernehmen und die Mannschaft in Riga auf das Viertelfinale gegen Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic an diesem Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) vorbereiten.

In den letzten Tagen habe ich erkannt, dass ich körperlich noch nicht so weit bin, dass ich die nötige Energie habe, um das Team während der Spiele aktiv von der Seitenlinie aus zu coachen. „ Bundestrainer Mumbru in einer DBB-Mitteilung

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru (l.) und sein Co-Trainer Alan Ibrahimagic Quelle: Witters

Mumbru wird aber weiter beim Team bleiben. "Ich werde auf der Bank sitzen und von dort aus helfen. Wir im Trainerteam arbeiten weiterhin sehr eng zusammen, und ich glaube, dass dies der beste Weg für uns alle ist, um dem Team zum bestmöglichen Erfolg zu verhelfen."

Sein Assistent Ibrahimagic hatte das DBB-Team bereits während der Vorrunde im finnischen Tampere betreut und zu fünf Siegen in fünf Spielen geführt. Beim Achtelfinal-Sieg gegen Portugal war Mumbru erstmals wieder an der Seitenlinie.

Der Bundestrainer hatte kurz vor EM-Beginn ein "akutes Abdomen" erlitten und war in Tampere ins Krankenhaus gebracht worden. Dabei handelt es sich um eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen.

Erstes Turnier für Mumbru

Beim Spiel gegen Portugal teilte sich Mumbru an die Seitenlinie die Coachingaufgaben mit Ibrahimagic. Die Doppelrolle auf der Trainerbank sorgte für einige Unruhe, auch wenn die Mannschaft froh über die Rückkehr Mumbrus war und ihm den Sieg gegen Portugal widmete.

Mumbru hat die Nationalmannschaft im vergangenen Jahr nach den Olympischen Spielen in Paris von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert übernommen. Die EM in Finnland und Lettland ist sein erstes Turnier als Bundestrainer. Nach der EM steht erst im November das nächste Pflichtspiel in der WM-Qualifikation an. Dann soll Mumbru nach jetzigem Stand wieder übernehmen.

