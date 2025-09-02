Basketball: Mumbrú fehlt DBB-Team auch gegen Finnland

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú fehlt auch im letzten EM-Gruppenspiel gegen Finnland. Sein Assistent Alan Ibrahimagic treibt derweil das DBB-Team bei der EM von Sieg zu Sieg.

Auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht zurück an der Seitenlinie: Basketball-Bundestrainer Alex Mumbrú. Quelle: ddp

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú wird auch im letzten EM-Gruppenspiel gegen Finnland noch aussetzen. Am Mittwoch (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen den Gastgeber wird der etatmäßige Assistenzcoach Alan Ibrahimagic an der Seitenlinie stehen. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit. Ibrahimagic hatte den erkrankten Bundestrainer auch in den ersten vier Partien vertreten.

Mumbrú war nach der Ankunft in Finnland wegen starker Bauchschmerzen ("akutes Abdomen") ins Krankenhaus gekomemn. Am Samstag wurde er entlassen und befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung. Der Spanier ist inzwischen zurück im Teamhotel und in die Spielvorbereitungen seines Assistenten involviert.

Rekordspiel gegen Großbritannien

Assistent Ibrahimagic, der über Nacht zum Chef wurde, treibt Dennis Schröder und Co. bei der Europameisterschaft derweil von Sieg zu Sieg und auch zu Rekorden. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie auftritt", sagte Ibrahimagic nach dem fulminanten 120:57 gegen Großbritannien: Der 63-Punkte-Erfolg war der höchste EM-Sieg seit 1969, der deutlichste Erfolg eines deutschen Teams in der EM-Geschichte sowie die höchste Punkteanzahl eines EM-Teams seit 30 Jahren.

DBB-Spieler loben Interims-Trainer Ibrahimagic

Mit dem Assistenten als Chef an der Seitenlinie löste der Weltmeister vorzeitig das Achtelfinalticket und steht bei vier Siegen. Mit einem Erfolg gegen die Finnen wäre Deutschland sicher Erster der Gruppe B.

Interims-Cheftrainer Alan Ibrahimagic spielte mit dem DBB-Team bislang eine erfolgreiche EM. Quelle: action press

Der 47 Jahre alte Trainer mit Wurzeln in Bosnien und Australien setzt sein Wissen aus dem Juniorenbereich im Nationalteam um - und ist fast schon unheimlich erfolgreich. "Alan macht es super. Er hat uns viel Selbstvertrauen gegeben", beschrieb NBA-Jungstar Franz Wagner. Auf dem Parkett lässt Ibrahimagic den von Mumbrú geplanten Turbo-Basketball umsetzen: schnell vorne sein, früh abschließen.

EM für Voigtmann vorbei

Am Donnerstag geht es für die Mannschaft nach Riga/Lettland, wo die Finalrunde stattfindet. Dort und schon im letzten Gruppenspiel muss das DBB-Team auf Johannes Voigtmann bestreiten. Der 32 Jahre alte Center muss aufgrund von Knieproblemen operiert werden, wie der DBB nach dem Spiel gegen Großbritannien mitteilte.

Bundestrainer Mumbrú peilt derweil nach eigenen Worten in Riga ein Comeback an der Seitenlinie an. Die deutschen Spiele hat er vom Krankenbett aus gesehen.

"Ich freue mich, dass die Mannschaft bisher so gut aufgetreten ist und bin in enger Verbindung mit dem Coaching Staff, zu dem ich volles Vertrauen habe", sagte der Spanier. Für ihn sollte es als Nachfolger von Weltmeister-Coach Gordon Herbert das erste Turnier werden.

