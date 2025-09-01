Die deutschen Basketballer haben bei der EM den Gruppensieg fest im Blick. Gegen Großbritannien gab es den vierten Sieg im vierten Spiel - diesmal sogar in Rekordhöhe.

Dennis Schröder und Co. waren von Großbritannien mit Patrick Whelan kaum zu stoppen. Quelle: Imago

Die deutschen Basketballer haben bei der EM im Schongang den nächsten Sieg eingefahren und nehmen Kurs auf Platz eins in der Vorrundengruppe B. Beim deutlichen 120:57 (58:31) gegen Außenseiter Großbritannien im finnischen Tampere konnte der Weltmeister die NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner angesichts des riesigen Vorsprungs weitgehend schonen.

Es war Deutschlands deutlichster Sieg bei einer EM - und überbot so die alte Bestmarke aus dem Jahr 1951.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch das Spiel gegen Litauen überzeugend gewonnen. Überschattet wurde der Sieg von rassistischen Rufen gegen Dennis Schröder. 31.08.2025 | 1:56 min

Tolle Show für wenige Zuschauer

Für das Team von Trainer Alan Ibrahimagic, der erneut den erkrankten Alex Mumbru vertrat, war es im vierten Spiel der vierte klare Sieg. Das Duell mit den völlig überforderten Briten glich phasenweise einem Trainingsspielchen, das sowohl von der Intensität als auch von der Kulisse nur sehr wenig mit einer Europameisterschaft zu tun hatte. Am Mittwoch geht es gegen Gastgeber Finnland um den Gruppensieg.

Schröder und Co. warfen sich schon kurz vor der Halbzeit No-Look-Pässe zu und dribbelten sich den Ball durch die eigenen Beine - die 3.760 Zuschauer in der halbleeren Halle raunten. Bester Werfer des deutschen Teams war Tristan da Silva mit 25 Punkten. Auch Wagner, Schröder, Daniel Theis und Oscar da Silva punkteten zweistellig - die Marke von 100 Punkten hatte der Weltmeister schon schnell im vierten Viertel erreicht.

Die deutschen Basketballer haben auch ihr zweites Gruppenspiel bei der EM gewonnen. Gegen Schweden waren Franz Wagner und Dennis Schröder die besten Werfer. 29.08.2025 | 0:45 min

Maodo Lo wegen Knieschmerzen geschont

Im vierten EM-Spiel innerhalb von sechs Tagen bot sich Interimstrainer Ibrahimagic die Chance, lädierte Spieler gezielt außen vor zu lassen. Co-Kapitän Johannes Voigtmann war bereits am Sonntag nach München gereist, um sein lädiertes Knie behandeln zu lassen - er wird am Dienstag zurück beim Team in Finnland erwartet. Aufbauspieler Maodo Lo setzte kurzfristig aus, nachdem er beim Aufwärmen Knieschmerzen gespürt hatte.

Mit einem Sauna-Besuch und einem Spaziergang in der Natur hatte sich das deutsche Team nach dem famosen 107:88 gegen Mitfavorit Litauen am Ruhetag beschäftigt. Der sportliche Fokus war aber auch gegen die weiter sieglosen Briten sofort wieder da. Anfangs bekam Theis einige Bälle in der Mitte zugespielt - dort nutzte der Center einfach seine körperliche Überlegenheit aus.

Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Basketball-EM gestartet. Ohne Bundestrainer Àlex Mumbrú schlug das Team um Kapitän Dennis Schröder Montenegro im ersten Gruppenspiel mit 106:76. 28.08.2025 | 1:09 min

Gegen Finnland um den Gruppensieg

Schon nach dem ersten Viertel war der deutsche Vorsprung so groß, dass die weiteren 30 Minuten nur noch ein besseres Schaulaufen darstellten. Deutschland hat sowohl vor dem WM-Titel 2023 als auch bei Olympia 2024 eine makellose Vorrunde hingelegt und ist nun auch in Tampere auf dem besten Weg dorthin. Auch gegen die bislang starken Finnen wird das Team um Schröder und Wagner klarer Favorit sein.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.