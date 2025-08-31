Basketball-EM: DBB-Bundestrainer Mumbru aus Klinik entlassen

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das nächste EM-Spiel des DBB-Teams gegen Großbritannien wird er aber verpassen.

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist am Samstagabend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Quelle: Imago

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat das Krankenhaus im finnischen Tampere verlassen und ist weiter auf dem Weg der Besserung. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund (DBB) bei der EM.

Mumbru war am vergangenen Montag ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte dort fünf Nächte. Am Samstagabend durfte er zurück ins Teamhotel. Mumbru werde im Teamhotel weiter medizinisch betreut, hieß es vom DBB.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch das Spiel gegen Litauen überzeugend gewonnen. Überschattet wurde der Sieg von rassistischen Rufen gegen Dennis Schröder. 31.08.2025 | 1:56 min

Ibrahimagic auch gegen Großbritannien Chef

Beim EM-Start gegen Montenegro sowie gegen Schweden und Litauen wurde der 46 Jahre alte Spanier von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten. Dieser schilderte, dass Mumbru schon Tage vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus über Unwohlsein geklagt habe.

Teamarzt Oliver Pütz berichtete am ersten Ruhetag, Mumbru leide an einem "akuten Abdomen". Das Vorrundenspiel gegen Großbritannien am Montag (15.30 Uhr/RTL) wird in jedem Fall Ibrahimagic an der Seitenlinie betreuen.

Mumbru-Rückkehr gegen Finnland?

Ob Mumbrú bei der letzten Vorrundenpartie am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Finnland wieder dabei ist, ist derweil weiterhin offen. Bisher haben die Basketballer unter Ibrahimagic alle drei Spiele deutlich gewonnen.

Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Basketball-EM gestartet. Ohne Bundestrainer Àlex Mumbrú schlug das Team um Kapitän Dennis Schröder Montenegro im ersten Gruppenspiel mit 106:76. 28.08.2025 | 1:09 min

