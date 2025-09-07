Basketball-EM: Deutschland im Viertelfinale gegen Slowenien

Die beiden Tests vor der EM wurden gewonnen, jetzt gibt es für die deutschen Basketballer im Viertelfinale ein Wiedersehen mit Slowenien. Das Team um Luka Doncic bezwang Italien.

42 Punkte im Spiel gegen Italien: Luka Doncic beim Wurf. Simone Fontecchio versucht zu blocken. Quelle: Sergei Grits/AP/dpa

Die deutschen Basketballer treffen im EM-Viertelfinale am Mittwoch auf Slowenien. Das Team um NBA-Star Luka Doncic hat in Riga sein Achtelfinale gegen Italien mit 84:77 (50:40) gewonnen. Doncic erzielte 42 Punkte, davon allein 30 in den ersten beiden Vierteln.

In der Vorbereitung hatte die deutsche Mannschaft zwei Mal gegen Slowenien gespielt und beide Duelle gewonnen. Auch bei der WM 2023 hatte das DBB-Team auf dem Weg zum Titel gegen Slowenien einen Sieg eingefahren.

Deutschland ist bei dieser EM noch ungeschlagen. Slowenien dagegen war mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet: 95:105 gegen Polen und 95:103 gegen Frankreich.

