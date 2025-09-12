Basketball-EM: Deutschland schlägt Finnland und steht im Finale

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im Finale der Basketball-EM. Gegen Finnland begeisterte das DBB-Team einmal mehr.

Steht mit Deutschland im Finale der Basketball-EM: Isaac Bonga. Quelle: dpa

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im Finale der Basketball-EM. Gegen Finnland, das sie schon in der Gruppenphase bezwungen hatten, gewann das DBB-Team auch im Halbfinale deutlich wie souverän mit 98:86 (61:47). Bester deutscher Werfer war Dennis Schröder mit 26 Punkten.

Ähnlich wie in den K.O.-Spielen in Riga zuvor hatte die Mannschaft von Alex Mumbru und Alan Ibrahimagic auch in diesem Halbfinale zunächst Probleme ins Spiel zu finden.

Finnland mit besserem Start

Die Finnen, angeführt von NBA-Star Lauri Markkanen, bestraften die zu Beginn schläfrige deutsche Defensive und zogen auf fünf Punkte davon. Vor allem Franz Wagner brauchte etwas Anlauf, verwandelte am Anfang keinen seiner vier Wurfversuche.

Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat bei der EM ihr Viertelfinalspiel gegen Slowenien nach Aufholjagd gewonnen. Im Halbfinale wartet nun Finnland als Gegner. 10.09.2025 | 1:37 min

Doch angeführt von einem starken Dennis Schröder und einem Wagner, der seine Würfe nun traf, fanden sie noch vor Ende des ersten Viertels in die Partie und konnten im zweiten das Tempo deutlich anziehen.

Zur Halbzeit führte Deutschland mit 14 Punkten, zeigte offensiv den Spielwitz, der sie über das Turnier zum EM-Favoriten machte. Wagner stand zur Pause trotz schwierigem Start schon bei 20 Punkten.

Deutschland lässt Finnland ins Spiel kommen

In der zweiten Halbzeit hielten sie die Finnen zunächst auf Abstand. Das Scoring ließ etwas nach, dafür wurde die Arbeit in der Defensive besser. Immer wieder musste Finnland Notwürfe nehmen, da sie Gefahr liefen, das Zeitlimit für ihren Angriff zu reißen.

Cheftrainer Alex Mumbru rückt aus gesundheitlichen Gründen bei der EM in die zweite Reihe. Das DBB-Team stärkte ihm demonstrativ den Rücken. 09.09.2025 | 1:33 min

Nur Mitte des dritten Viertels roch es einmal kurz nach Comeback, als Deutschland rund zweieinhalb Minuten ohne Punkt blieben und die Skandinavier auf sechs Punkte herankamen. Deutschland in der Phase spürbar verunsichert.

Doch dank eines sehr starken Starts ins letzte Viertel erstickte die deutsche Mannschaft die Hoffnungen des Außenseiters im Keim und feierte einen letztlich souveränen Erfolg und den Einzug ins Finale. Am Sonntag um 20 Uhr geht es gegen Griechenland oder die Türkei um den Titel.