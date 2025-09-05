Basketball-EM: Spanien scheidet in der Vorrunde aus

Blamage bei Basketball-EM:Vorrunden-Aus für Titelverteidiger Spanien
Große Überraschung bei der Basketball-EM: Titelverteidiger Spanien beendet die Vorrunde auf Platz fünf und muss die Heimreise antreten.
Titelverteidiger Spanien ist bei der Basketball-EM in der Vorrunde ausgeschieden. Der Europameister kassierte in Limassol/Zypern mit dem 86:90 (35:50) gegen die von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo angeführten Griechen die dritte Niederlage im fünften Gruppenspiel. Damit geht Griechenland als Gruppensieger ins Achtelfinale und trifft dort am Sonntag auf Israel.
Letzter Spieltag
Bosnien und Herzegowina - Georgien 84:76 (47:35)
Italien - Zypern 89:54 (40:19)
Spanien - Griechenland 86:90 (35:51)
1. Griechenland 5 Spiele / 432:354 /Körbe / 9 Punkte
2. Italien 5 / 396:333 / 9
3. Bosnien und Herzegowina 5 / 401:401 / 8
4. Georgien 5 / 367:386 / 7
5. Spanien 5 / 397:354 / 7
6. Zypern 5 / 295:460 / 5
Im Achtelfinale: Griechenland, Italien, Bosnien und Herzegowina, Georgien.
Spanien mit schwachem Start
Die Spanier erwischten einen schwachen Start und lagen nach dem ersten Viertel mit 20:31 hinten. Im Laufe der Partie steigerte sich der Titelverteidiger aber und ging im Schlussviertel in Führung.
Doch Griechenland schlug, angeführt von Giannis Antetokounmpo, zurück. Der NBA-Superstar, der zuletzt mit Knieproblemen gefehlt hatte, überragte mit 25 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists.
