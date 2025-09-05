  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Basketball-EM: Spanien scheidet in der Vorrunde aus

Blamage bei Basketball-EM:Vorrunden-Aus für Titelverteidiger Spanien

|

Große Überraschung bei der Basketball-EM: Titelverteidiger Spanien beendet die Vorrunde auf Platz fünf und muss die Heimreise antreten.

Spanische Spieler verlassen mit hängenden Köpfen das Parkett nach der Niederlage gegen Griechenland.

Spanische Spieler verlassen mit hängenden Köpfen das Parkett nach der Niederlage gegen Griechenland.

Quelle: Imago / Kostas Pikoulas

Titelverteidiger Spanien ist bei der Basketball-EM in der Vorrunde ausgeschieden. Der Europameister kassierte in Limassol/Zypern mit dem 86:90 (35:50) gegen die von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo angeführten Griechen die dritte Niederlage im fünften Gruppenspiel. Damit geht Griechenland als Gruppensieger ins Achtelfinale und trifft dort am Sonntag auf Israel.

Letzter Spieltag

Bosnien und Herzegowina - Georgien 84:76 (47:35)
Italien - Zypern 89:54 (40:19)
Spanien - Griechenland 86:90 (35:51)

1. Griechenland 5 Spiele / 432:354 /Körbe / 9 Punkte
2. Italien 5 / 396:333 / 9
3. Bosnien und Herzegowina 5 / 401:401 / 8
4. Georgien 5 / 367:386 / 7
5. Spanien 5 / 397:354 / 7
6. Zypern 5 / 295:460 / 5

Im Achtelfinale: Griechenland, Italien, Bosnien und Herzegowina, Georgien.

Spanien mit schwachem Start

Die Spanier erwischten einen schwachen Start und lagen nach dem ersten Viertel mit 20:31 hinten. Im Laufe der Partie steigerte sich der Titelverteidiger aber und ging im Schlussviertel in Führung.

Tristan Da Silva beim Korbleger

Mit weißer Weste ist Deutschland bei der Basketball-EM zum Gruppensieg gestürmt. Durch den Sieg gegen Finnland blieb das DBB-Team in fünf Vorrundenspielen ohne Niederlage.

04.09.2025 | 1:42 min

Doch Griechenland schlug, angeführt von Giannis Antetokounmpo, zurück. Der NBA-Superstar, der zuletzt mit Knieproblemen gefehlt hatte, überragte mit 25 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa
Themen
SportBasketball

Mehr zur Basketball-EM