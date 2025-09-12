Franz Wagner :"Wir spielen nicht für Silber"
Der Sieg gegen Finnland hat Franz Wagner "Spaß" gemacht und wer im Finale kommt ist ihm egal. Aber klar ist: Für Silber spielt das DBB-Team nicht.
