Basketball: Franz Wagner feiert NBA-Auftaktsieg mit Orlando

Schröder verliert mit Kings:NBA: Franz Wagner feiert Auftaktsieg mit Orlando
Licht und Schatten für die deutschen Basketballer in der NBA: Franz Wagner und Tristan da Silva starteten mit einem Sieg in die neue Saison, bei Dennis Schröder lief es nicht gut.
Basketball-Europameister Franz Wagner ist mit Orlando Magic erfolgreich in die neue NBA-Saison gestartet. Der Berliner präsentierte sich zum Auftakt direkt in guter Form und trug 24 Punkte zum 125:121-Heimsieg gegen die Miami Heat bei. Auch sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva überzeugte beim ambitionierten Team aus Florida mit 16 Zählern.
Schröder verliert beim Debüt für Sacramento
Für Dennis Schröder lief es in seinem ersten Ligaspiel für die Sacramento Kings hingegen nicht so gut. Der Kapitän der deutschen Welt- und Europameister kam bei der knappen 116:120-Niederlage bei den Phoenix Suns auf 14 Zähler und traf sechs seiner 13 Würfe aus dem Feld.
Zach LaVine (30) und DeMar DeRozan (29) gingen bei den Kings voran, konnten die Niederlage aber nicht abwenden. Sacramento hatte bereits mit 20 Punkten in Führung gelegen, gab die deutliche Führung jedoch zu Beginn des Schlussviertels wieder ab.
Wagner Top-Werfer für Orlando
Schröder war im Sommer von den Detroit Pistons nach Kalifornien gewechselt, anschließend holte der Point Guard mit dem Nationalteam zwei Jahre nach WM- auch EM-Gold. Dabei stand jeweils Wagner an seiner Seite. Der 24-Jährige ordnete den Auftaktsieg seines Teams Orlando Magic mit gemischten Gefühlen ein.
"Wir haben einen guten Charakter im Team, eine gute Mentalität. Das hat sich gezeigt. Aber am Ende des Tages wollen wir über das ganze Spiel besser performen", sagte Wagner, der gemeinsam mit Paolo Banchero (beide 24 Punkte) bester Werfer seines Teams war.
Da Silva kam in nur 18 Minuten Spielzeit auf 16 Punkte. Franz' Bruder Moritz Wagner befindet sich nach einem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining. Für Orlando stehen in den kommenden drei Tagen zwei weitere Heimspiele an.
Erfolgreicher Start für Hukporti
Der deutsche Center Ariel Hukporti startete mit den New York Knicks ebenfalls siegreich in die neue Spielzeit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Beim 119:111 gegen die Cleveland Cavaliers kam der 23-Jährige auf zwei Punkte und fünf Rebounds.
Supertalent Cooper Flagg, von den Dallas Mavericks im Draft an erster Stelle ausgewählt, erhielt derweil eine Lehrstunde von Victor Wembanyama. Beim deutlichen 125:92-Auswärtssieg der San Antonio Spurs bei den Mavs kam der französische Ausnahmekönner Wembanyama auf überragende 40 Punkte und 15 Assists, Flagg erzielte bei seinem viel beachteten NBA-Debüt zehn Zähler und holte sich zehn Rebounds.
Rookie Edgecombe schafft Historisches
Historisches gab es derweil bei der Partie der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Dort setzten sich die Gäste aus Philadelphia in einem Krimi mit 117:116 durch und hatten das auch ihrem Rookie VJ Edgecombe zu verdanken.
Der dritte Pick des vergangenen Drafts erzielte bei seinem Debüt in der NBA 34 Punkte und damit so viele wie kein Spieler seit Wilt Chamberlain im Jahr 1959. Der Center kam damals auf 43 Zähler.
