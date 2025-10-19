Neuer Vertrag bis 2028: Rockets machen Durant zum NBA-Krösus

Kevin Durant steigt mit seinem neuen Vertrag bei den Houston Rockets zum bestverdienenden Spieler der NBA-Geschichte auf. Dabei verzichtet er sogar auf noch mehr Geld.

Kevin Durant (Mitte), hier mit seinen Teamkollegen Amen Thompson (links) und Alperen Şengün steigt durch seinen neuen Vertrag zum bestverdienenden Spieler der NBA-Geschichte auf. Quelle: AP

Basketball-Superstar Kevin Durant hat sich mit den Houston Rockets auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und ist finanziell in neue Sphären der NBA aufgestiegen. Laut ESPN unterschrieb der 37-Jährige für zwei weitere Jahre nach dem Ende der am Mittwoch startenden Saison.

Durant verzichtet auf noch mehr Gehalt

Von 2026 bis 2028 erhält Durant demnach insgesamt 90 Millionen US-Dollar. Erfüllt der zweimalige NBA-Champion seinen Vertrag, wäre er mit 598,2 Millionen US-Dollar Einnahmen über die gesamte Karriere der bestbezahlte Basketballer aller Zeiten. "KD" würde LeBron James (583,9 Millionen US-Dollar) ablösen, dessen Zukunft bei den Los Angeles Lakers über 2026 hinaus noch völlig offen ist. Zuletzt wurde über ein Karriereende des 40-Jährigen spekuliert.

Durant verzichtet mit seinem neuen Vertrag auf weitere 30 Millionen US-Dollar, um den Houston Rockets finanzielle Flexibilität für die Kaderplanung zu gewährleisten. Dafür bekommt er eine Spieler-Option für das abschließende Vertragsjahr und könnte Houston somit 2027 verlassen.

Neue NBA-Saison startet am Mittwoch

Vor dem Start der 80. NBA-Spielzeit war Durant in einem komplizierten Tauschgeschäft von den Phoenix Suns nach Houston gewechselt. In der Nacht zu Mittwoch (01.30 Uhr) geht es für die Rockets zur Saisoneröffnung gegen Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder.

