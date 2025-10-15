Basketball: Olaf Lange wird Bundestrainer des DBB-Frauen-Teams

Nach der Trennung von Erfolgstrainerin Lisa Thomaidis hat der Deutsche Basketball Bund (DBB) einen Nachfolger gefunden: Olaf Lange übernimmt das Amt zum dritten Mal.

Soll die deutschen Basketball-Frauen zu neuen Erfolgen führen: Olaf Lange (Archivbild) Quelle: Imago

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat einen Nachfolger für Bundestrainerin Lisa Thomaidis gefunden. Olaf Lange, zuletzt Co-Trainer der New York Liberty in der WNBA, übernimmt das Amt zum dritten Mal und soll die deutschen Basketballerinnen zur Heim-WM 2026 in Berlin führen.

Olaf Lange hat als Trainer eine herausragende Karriere hingelegt und sich dabei in der absoluten Weltspitze bewegt. Er kennt das internationale Top-Niveau und viele deutsche Spielerinnen. „ Ingo Weiss, DBB-Präsident

Die Phoenix Mercury haben kaum noch Chancen auf den Titel. Nun bangt der WNBA-Klub auch noch um den Einsatz von Satou Sabally nach einer Kopfverletzung. 09.10.2025 | 0:44 min

Dritte Amtszeit nach 1998 und 2001 bis 2003

Lange war bereits 1998 und von 2001 bis 2003 Frauen-Bundestrainer gewesen. "Nach vielen Jahren im Ausland ist es für mich etwas Besonderes, nach Deutschland zurückzukehren und Teil dieser spannenden Entwicklung im deutschen Damen-Basketball zu sein", sagte der 53-Jährige.

Ich spüre große Begeisterung und Vorfreude auf die kommenden Aufgaben und auf die Zusammenarbeit mit einem talentierten, engagierten und hungrigen Team. „ Olaf Lange, Basketball-Bundestrainer

Der DBB hatte am vergangenen Freitag die vorzeitige Vertragsauflösung mit der Kanadierin Thomaidis bekannt gegeben - elf Monate vor dem Beginn der Weltmeisterschaft. Grund sei ihre berufliche Belastung als Trainerin an der University of Saskatchewan in ihrer Heimat, die sei mit den umfangreichen WM-Vorbereitungen nicht vereinbar, so der Verband.

Thomaidis führte die DBB-Frauen zu Olympia

Unter Thomaidis befand sich die Nationalmannschaft stark im Aufwind. Nach Platz sechs bei der EM 2023 qualifizierte sich das DBB-Team im Vorjahr erstmals für Olympia und schaffte es in Paris bis ins Viertelfinale. Bei der Europameisterschaft in diesem Jahr fuhren die Deutschen mit Rang fünf ihre beste EM-Platzierung seit Bronze 1997 ein.

Mit Spielerinnen wie Satou und Nyara Sabally oder Leonie Fiebich verfügt Deutschland über seine bislang wohl talentierteste Generation im Frauenbereich. Bei der WM in Berlin (4. bis 13. September 2026) soll eine Medaille das Ziel sein. Mit Nyara Sabally und Fiebich arbeitete Lange zuletzt in New York zusammen.

Die WNBA-Siegerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich von New York Liberty sprechen im Interview mit Katrin Müller-Hohenstein u.a. über ihren Sport innerhalb und außerhalb der USA. 10.11.2024 | 21:35 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.