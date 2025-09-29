Basketball: Satou Sabally mit Phoenix Mercury in WNBA-Finals

Satou Sabally hat erstmals in ihrer Karriere das Finale der WNBA-Playoffs erreicht. Deutschlands beste Basketballerin bezwang mit den Phoenix Mercury die Minnesota Lynx 86:81.

Satou Sabally hat mit Phoenix Mercury die Finalserie der WNBA erreicht. Quelle: AP

Ein Jahr nach ihrer kleinen Schwester Nyara kann auch Satou Sabally die Meisterschaft in der WNBA gewinnen - sie hat die Phoenix Mercury mit der nächsten herausragenden Leistung als Schlüsselspielerin überhaupt erst in die WNBA-Finals und damit in diese Position gebracht.

Deutschlands beste Basketballspielerin führte ihr Team gegen die eigentlich favorisierten Minnesota Lynx trotz zwischenzeitlich 14 Punkten Rückstand zu Hause zu einem 86:81 und in die Endspielserie. Dementsprechend glücklich war sie nach dem Schlusspfiff:

Das ist ein Traum, der wahr wird. „ Satou Sabally

Sabally kam auf 21 Punkte und war wie schon bei den beiden vorausgehenden Siegen die beste Werferin ihrer Mannschaft.

Satou Sabally zählt zu den besten deutschen Basketballerinnen. Crunchtime erzählt ihren inspirierenden Weg von Berlin an die Weltspitze bis hin zu den Olympischen Spielen. 02.05.2025 | 43:30 min

Durch den dritten Sieg im vierten Spiel ist die Best-of-Five-Serie entschieden. In den Finals, die wie in der NBA im Modus Best-of-Seven ausgetragen werden, treffen die Mercury entweder auf die Las Vegas Aces oder die Indiana Fever. Dort steht es nach dem 90:83 von Indiana im vierten Spiel der Serie 2:2.

Erste Finalteilnahme für Phoenix Mercury

"Grüße gehen an Nyara, sie hat das zuerst geschafft", sagte Sabally dem TV-Sender ESPN an ihre Schwester gerichtet. "Ich habe so hart für diesen Traum gearbeitet, von Berlin und Gambia aus, ich repräsentiere hier internationale Gewässer", sagte die 27-Jährige, die als kleines Kind mit ihrer Familie in die deutsche Hauptstadt gezogen war und inzwischen die beste Basketballerin des Landes ist.

Sabally war schon in den vorausgehenden Partien der Serie in guter Form. Beim 69:82 zum Auftakt war sie noch bei lediglich zehn Punkten geblieben, zu den beiden Siegen danach aber steuerte sie erst 24 und dann 23 Zähler bei und war damit jeweils die erfolgreichste Werferin ihres Teams. "Wir werfen, wenn wir offen sind und wir vertrauen uns", sagte Sabally. Für die Mercury ist es die erste Teilnahme an den WNBA-Finals seit 2021. Mit einem vierten Titel würde das Team mit den Rekordhaltern der Liga gleichziehen.

Sabally mit Phoenix erfolgreicher als mit Dallas

In ihrer ersten Saison bei den Mercury hat Sabally schon jetzt mehr erreicht als in den Jahren bei den Dallas Wings. Das Team aus Texas hatte sie 2020 an zweiter Stelle des WNBA-Drafts ausgewählt, früher als jede Deutsche vor ihr. Zweimal kam das Aus in der ersten Runde der Playoffs, im vergangenen Jahr beendeten dann die Las Vegas Aces alle Träume von einem Schwestern-Duell in den Finals.

Die WNBA-Siegerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich von New York Liberty sprechen im Interview mit Katrin Müller-Hohenstein u.a. über ihren Sport innerhalb und außerhalb der USA. 10.11.2024 | 21:35 min

"Ich war schon einmal im Halbfinale und da wurden wir ohne Sieg rausgeschmissen. Das wird nie wieder passieren", beschrieb Sabally ihre Einstellung nach der Niederlage zum Start der Serie gegen Minnesota.

Bei WNBA-Sieg der Schwester war Sabally noch Zuschauerin

Vergangenes Jahr holten Saballys jüngere Schwester Nyara sowie Leonie Fiebich mit den New York Liberty in den Finals gegen Las Vegas den Titel. Satou feuerte als Fan von der Tribüne aus an und freute sich riesig für ihre Schwester.



Als es in der ersten Runde der Playoffs dieser Saison dann zum Aufeinandertreffen der Sabally-Schwestern kam, setzte sich Phoenix gegen den Titelverteidiger durch. Nyara kam nach einer Knieverletzung in den Wochen zuvor kaum zum Einsatz.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.