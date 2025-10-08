WNBA droht erster Lockout: Spielerinnen fordern höhere Gehälter

Im Zentrum der Kritik: WNBA-Commissioner Cathy Engelbert Quelle: AFP

Die Atmosphäre vergiftet, die Parteien sauer, der Ausgang ungewiss. Nicht unüblich im Arbeitskampf, auch in der WNBA. Nach ergebnislosen Treffen am Verhandlungstisch und öffentlichen Angriffen droht ein Lockout, es wäre der erste in der Geschichte der Frauen-Profiliga. Gut möglich, dass 2026 erst verspätet oder gar nicht Basketball gespielt wird.

Im Herbst hatte die Spielerinnengewerkschaft eine Ausstiegsoption gezogen, zum 31. Oktober läuft damit der aktuelle Tarifvertrag aus. Eine Einigung ist nicht in Sicht, denn das Verhältnis zwischen den Profis und der Liga hat Risse, auch frische. Derzeit dreht sich vieles um ein angebliches Zitat von Commissioner Cathy Engelbert, das seit einigen Tagen in der Welt ist.

Spielerinnen-Gewerkschaft: "Haben die schlechteste Führung der Welt"

Napheesa Collier, Vizepräsidentin der Spielerinnen-Gewerkschaft WNBPA, verlas zuletzt viereinhalb Minuten lang ein Statement - und ließ kein gutes Haar an Engelbert. Die Ligaspitze sei "unaufmerksam", "abweisend", auf "Kontrolle und Macht" aus. "Wir haben die schlechteste Führung der Welt", so Collier.

Dann wurde es richtig heikel. Über Superstar Caitlin Clark soll die Ligachefin in einem Gespräch mit Collier gesagt haben, diese müsse "dankbar sein, dass sie abseits des Courts 16 Millionen Dollar verdient, denn ohne die Plattform, die ihr die WNBA bietet, würde sie nichts verdienen".

WNBA-MVP Wilson "angewidert"

Seither gibt es Stunk. A'ja Wilson, MVP der WNBA, sagte, sie sei von Engelberts Kommentaren "angewidert". Engelbert entgegnete, die Aussage habe es nie gegeben, sie sei wegen der Vorfälle "niedergeschlagen", habe Kontakt zu Collier aufgenommen und ein Treffen verabredet. Doch Collier kommt nicht.

Natürlich geht es in den Verhandlungen um Wertschätzung, um Ent- und Belohnung, also um Geld. Derzeit werden nur 9,3 Prozent der Einnahmen an die Spielerinnen weitergegeben, in der Milliardenliga NBA sind es gut 50.

Da 2026 ein neuer Medienrechtevertrag über elf Jahre mit einem Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden Dollar in Kraft tritt, sollen nach Wunsch der Spielerinnen die Gehälter steigen.

"Zahlt uns, was ihr uns schuldet", lautet das Motto. Deutschlands beste Basketballerin Satou Sabally, die derzeit mit Phoenix Mercury im Finale steht und dreimal ins Allstar-Team gewählt wurde, erhält 215.000 Dollar im Jahr. Zum Vergleich: Deutschlans best bezahlter Basketballer Franz Wagner verdient in der NBA etwa 45 Millionen US-Dollar.

NBA-Chef Silver glaubt an Einigung

Die NBA, der gut 60 Prozent der WNBA gehört, bleibt ruhig. "Wir werden eine Einigung mit den Spielerinnen erzielen", ist sich Boss Adam Silver sicher.

Engelbert habe das "historische Wachstum der Liga vorangetrieben", aber es gebe eben momentan nicht nur wirtschaftliche, sondern auch "Beziehungsprobleme".

Collier hat übrigens im Vorjahr mit ihrem Ehemann Alex Bazzell die Drei-gegen-Drei-Liga Unrivaled gegründet. Mehr als acht Millionen Dollar schütteten die Macher in der ersten Saison aus, im Schnitt verdiente jede Teilnehmerin in wenigen Wochen über 220.000 Dollar. Nie hat es in einer US-Frauenliga höhere Gagen gegeben, auch nicht in der WNBA.

