DBB: Thomaidis nicht mehr Basketball-Bundestrainerin

Lisa Thomaidis ist nicht mehr Basketball-Bundestrainerin der Frauen. Grund sei die Doppelbelastung der Trainerin, so der Deutsche Basketball Bund (DBB).

Rund elf Monate vor der Heim-Weltmeisterschaft in Berlin stehen die deutschen Basketballerinnen ohne Bundestrainerin da. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) und Cheftrainerin Lisa Thomaidis haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Diese sei einvernehmlich erfolgt, teilte der Verband mit.

Berufliche Doppelbelastung zu viel

Grund sei ihre berufliche Belastung als Trainerin an der University of Saskatchewan in ihrer Heimat Kanada. Jene sei mit den umfangreichen WM-Vorbereitungen nicht vereinbar.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lisa Thomaidis für die hervorragende Arbeit, die sie bei uns geleistet hat. Leider passen die Rahmenbedingungen jetzt nicht mehr zusammen. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute „ DBB-Präsident Ingo Weiss

DBB-Vize Armin Andres erklärte: "Lisa hat den Damenbasketball in Deutschland in den vergangenen Jahren wachgeküsst. Sie hat eine Aufbruchstimmung ausgelöst und dafür gebührt ihr großer Dank. Wir kümmern uns nun zeitnah um die Nachfolge von Lisa Thomaidis."

Thomaidis hat DBB-Frauen zum Erfolg geführt

Thomaidis hatte das Amt 2023 übernommen, unter ihr befand sich die deutsche Nationalmannschaft stark im Aufwind. Nach Platz sechs bei der EM 2023 qualifizierte sich das DBB-Team im Vorjahr erstmals für Olympia und schaffte es in Paris bis ins Viertelfinale. Bei der Europameisterschaft in diesem Jahr fuhren die Deutschen mit Rang fünf ihre beste EM-Platzierung seit Bronze 1997 ein.

Mit Spielerinnen wie Satou und Nyara Sabally oder Leonie Fiebich (die alle in der WNBA spielen) verfügt Deutschland über seine bislang wohl talentierteste Generation im Frauenbereich. Bei der WM in Berlin (4. bis 13. September 2026) soll eine Medaille das Ziel sein.

