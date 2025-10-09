  3. Merkliste
WNBA: Sabally verliert Spiel drei - und verletzt sich

Satou Sabally glänzt mit 24 Punkten, doch Phoenix Mercury verliert erneut gegen Las Vegas. Bitter: Die Berlinerin erleidet eine Kopfverletzung - ihr Einsatz bleibt ungewiss.

USA, Las Vegas: Basketball: WNBA, Playoff-Finale, Las Vegas Aces - Phoenix Mercury. Phoenix Mercury-Stürmerin Satou Sabally (0) sitzt in der zweiten Halbzeit auf der Bank.

Phoenix-Mercury-Stürmerin Satou Sabally verletzt sich in der dritten Partie gegen Las Vegas am Kopf.

Quelle: dpa

Spiel verloren, Kopfverletzung: Basketballstar Satou Sabally hat kaum noch Chancen auf ihren erhofften ersten Titelgewinn in der US-Profiliga WNBA. Die deutsche Nationalspielerin aus Berlin unterlag mit Phoenix Mercury auch das dritte Finalspiel gegen die Las Vegas Aces mit 88:90 und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun 0:3 zurück.

Überschattet wurde Spiel drei von der Verletzung Saballys, die im Schlussviertel mit einer gegnerischen Spielerin zusammenstieß und minutenlang auf dem Feld behandelt werden musste. "Sie war nicht in der Kabine eben und ich habe noch nichts gehört", sagte Mercury-Trainer Nate Tibbetts auf der Pressekonferenz.

Satou Sabally: Crunchtime

Satou Sabally zählt zu den besten deutschen Basketballerinnen. Crunchtime erzählt ihren inspirierenden Weg von Berlin an die Weltspitze bis hin zu den Olympischen Spielen.

02.05.2025 | 43:30 min

Zum Zeitpunkt der Verletzung, mutmaßlich eine Gehirnerschütterung, lag Sabally rund viereinhalb Minuten vor dem Ende bei starken 24 Punkten. 

Wilson ist Matchwinnerin für Las Vegas

Matchwinnerin für Las Vegas war einmal mehr MVP A'ja Wilson. Sie entschied mit den letzten ihrer insgesamt 34 Punkte 0,3 Sekunden vor dem Ende das Spiel, zudem kam sie auf 14 Rebounds. Die Aces können ihren dritten Titel binnen vier Jahren nach 2022 und 2023 nun schon in Spiel vier am frühen Samstagmorgen (deutsche Zeit) klarmachen.

Ob Sabally, die vor der Saison nach fünf Jahren von den Dallas Wings zu Mercury gewechselt war, mit von der Partie sein kann, ist ungewiss.

Caitlin Clark Bigger Pictures

Caitlin Clark füllt Stadien, bricht Rekorde - und verdient in der WNBA weniger als NBA-Maskottchen. Doch sie verändert den Basketball und wird zum Gesicht des Umbruchs.

23.05.2025 | 10:56 min

Quelle: sid
