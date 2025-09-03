Bei der Basketball-EM 2025 trifft Deutschland im letzten Gruppenspiel auf Finnland. So werden Dennis Schröder und Co. Gruppensieger.

Dennis Schröder bejubelt einen erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf Quelle: dpa | Matthias Stickel

Das fulminante 120:57 der deutschen Basketballer gegen Großbritannien hat diverse EM-Rekorde pulverisiert: Höchster EM-Sieg seit 1969, meiste Punkte eines Teams seit 1995 und deutlichster Erfolg eines deutschen Teams in der EM-Geschichte.

Was Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. aber auch nach dem Spiel gegen hilflose Briten noch nicht sicher haben, ist der Gruppensieg, der als erstes Teilziel ausgerufen wurde.

Dieser muss nun gegen Gastgeber Finnland am Mittwoch (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) perfekt gemacht werden. Die Szenarien rund um Deutschland (vier Siege und null Niederlagen) sowie Litauen und Finnland (beide drei Siege und eine Niederlage) vor dem Abschluss der Vorrunde im finnischen Tampere.

So wird Deutschland Gruppensieger

Mit einem Sieg gegen Finnland wäre alles klar. Gewinnt Litauen vorher (15.30 Uhr) gegen Schweden, würde Deutschland auch eine Niederlage mit bis zu zehn Punkten Differenz genügen. In diesem Fall käme es zu einem Dreiervergleich, bei dem Deutschland bisher bei +19 Punkten steht und Finnland nach der Niederlage gegen Litauen bei -3.

So wird Deutschland Zweiter oder Dritter

Mit einer Niederlage gegen Finnland, wenn Litauen zuvor gegen Schweden verliert. Dann hätten Deutschland und Finnland je vier Siege, doch der Gastgeber wäre ob des direkten Vergleichs vorne. Verliert Deutschland mit zwölf oder mehr Punkten Differenz gegen Finnland, ist Gruppenplatz eins weg. Bei einer Niederlage mit elf Zählern kommt es auf die erzielten Körbe in den direkten Duellen an.

Deutschland kann theoretisch sogar noch Dritter werden. Dafür wäre allerdings eine Niederlage mit 36 Punkten Differenz oder mehr nötig - zusätzlich müsste Litauen die Schweden besiegen.

Das würde der Gruppensieg bringen

Einen einfacheren Start in die Endrunde in Riga. Als Gruppensieger ginge es am Samstag im Achtelfinale gegen Portugal oder Estland - von Platz zwei aus würde direkt ein unangenehmes Duell mit Gastgeber Lettland warten.

Dazu könnte Deutschland als Gruppensieger höchstwahrscheinlich Topfavorit Serbien bis zum Finale meiden. Im aus deutscher Sicht ungünstigsten Fall kann es das Duell aber sogar im Achtelfinale geben: Dazu müsste Serbien sein Spiel gegen die Türkei verlieren und Gruppenzweiter werden - und Deutschland von Platz eins auf Platz drei abrutschen.

