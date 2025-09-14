Basketball: Deutschland nun auch Europameister

Der Weltmeister hat sich auch zum Europameister gekrönt: Deutschlands Basketballer sicherten sich den Titel in einem umkämpften Finale mit einem 88:83 über die Türkei.

Deutschland ist Basketball-Europameister! In einem spektakulären und knappen Finale setzte sich die DBB-Auswahl gegen die Türkei durch.

Die deutschen Basketballer haben den ganz großen Wurf geschafft und sich nach dem WM-Titel nun auch die Europameisterschaft gesichert. Das Team setzte sich einem fantastischen EM-Finale mit 88:83 (40:46) gegen die Türkei durch und schnappt sich nach 1993 den zweiten Europameistertitel.

Zuletzt hatte Spanien gleichzeitig den WM- und den EM-Titel inne. Beste deutscher Werfer waren vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Isaac Bonga mit 20 Punkten und Franz Wagner (18).

Das Spiel war so eng. Am Ende haben wir mehr Spieler mit Qualität, die haben den Ausschlag gegeben. „ Trainer Alan Ibrahimagic bei "MagentaSport"

Wieder schwacher deutscher Start

Wie schon in den vorherigen Partien in Riga verschlief das deutsche Team den Start, während die Türken ihr rauschhaftes Spiel aus dem Halbfinale gegen Griechenland einfach fortsetzten. Das Team von Trainerfuchs Ergin Ataman startete furios und zog schnell auf 13:2 davon. Doch die deutsche Mannschaft blieb ruhig und kämpfte sich noch im ersten Viertel ins Spiel zurück. Zum 14:14 glich Dennis Schröder von der Freiwurflinie aus, kurz darauf brachte Tristan da Silva den Weltmeister per Dreier erstmals in Führung (19:16).

Nach zehn Minuten lag Deutschland mit 24:22 knapp vorn, hatte aber früh mit Foulproblemen zu kämpfen. Sowohl Daniel Theis als auch Isaac Bonga handelten sich frühe Fouls ein und mussten sich fortan zurückhalten.Das machte sich im zweiten Viertel bemerkbar. Auffällig war zudem, dass sich Schröder in der sehr intensiven Partie in den ersten beiden Vierteln erstaunlich zurückhielt. Der Kapitän war anders als in den K.o.-Spielen zuvor überhaupt nicht aggressiv, nahm erst Mitte des zweiten Viertels seinen ersten Wurf aus dem Feld.

So waren es Wagner, der bis zur Pause auf 16 Punkte kam, und Tristan da Silva mit wichtigen Dreiern, die Deutschland im Spiel hielten. Zur Pause lag der Weltmeister so nur mit sechs Zählern hinten. Zudem hatte der türkische NBA-Star Alperen Şengün nach 20 Minuten bereits drei Fouls auf seinem Konto.

Schröder trifft 18 Sekunden vor dem Ende

Nach der Pause wurde Schröder besser, versenkte seinen ersten Dreier, das deutsche Team ging mit 50:49 in Führung. Auch die Rollenspieler um Bonga, da Silva und Johannes Thiemann trugen dazu bei, an den starken Türken dranzubleiben. Doch die Türkei hielt erbittert dagegen und ging wieder mit 61:55 in Führung.

Im Schlussviertel pfiffen und buhten die türkischen Fans laut, ihr Team führte mit sechs Zählern. Doch Deutschland wehrte sich und übernahm dreieinhalb Minuten vor Schluss wieder die Führung. Es ging bis zum Ende hin und her - dann verwandelte Schröder 18 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Wurf.

Griechenland holt Bronze

Zuvor hatte Superstar Giannis Antetokounmpo Griechenland zur ersten EM-Medaille seit 16 Jahren geführt. Das Team um den Ausnahmespieler von NBA-Klub Milwaukee Bucks besiegte Finnland im Spiel um Platz drei mit 92:89 (48:34). Bester Werfer des Europameisters von 1987 und 2005 war Antetokounmpo mit 30 Punkten und 17 Rebounds. Bei den Finnen kam Lauri Markkanen auf 19 Zähler.

