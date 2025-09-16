Basketball-Bundestrainer Mumbru wird in Spanien operiert

Alex Mumbru verpasste nach einer Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung einen Teil der Basketball-EM. Nach Gold in Riga wird er jetzt in Spanien weiter behandelt.

Hat die EM tapfer durchgehalten, jetzt aber zu weiteren Behandlungen in Spanien: Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru Quelle: Imago

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist nach dem gewonnenen EM-Finale nach Spanien gereist und hat sich dort planmäßig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Dort soll der 46-Jährige operiert werden. Mumbru hatte nach harten gesundheitlichen Wochen wie geplant weder an der Siegesfeier in Riga noch am Empfang in Frankfurt teilgenommen.

"Es ist richtig, dass er nach der EM nach Hause nach Spanien gefahren ist. Es ist richtig, dass er dort wie geplant untersucht worden ist. Und es ist richtig, dass die Ärzte ihm eine Operation empfohlen haben. Dieser Operation hat er zugestimmt", sagte Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball Bund (DBB).

Deutschland ist Basketball-Europameister. In einem spektakulären und knappen Finale setzte sich die DBB-Auswahl gegen die Türkei durch. 14.09.2025 | 2:59 min

Mumbru ließ sich bei EM von seinem Assistenten vertreten

"Gesundheit geht bei uns auf jeden Fall vor. Ich habe ihm das ganze Turnier gesagt: Mach das, was du kannst. Er wollte gerne dabei sein, das war nicht unvernünftig - auch nicht medizinisch. Unser Verbandsarzt hat Alex die komplette Zeit in Riga betreut und beobachtet", sagte Weiss.

Der Coach hatte die komplette Vorrunde krankheitsbedingt verpasst, sein Assistent Alan Ibrahimagic übernahm. Als Mumbru im Achtelfinale den Schritt zurück an die Seitenlinie wagte, war dem Ex-Profi die Erschöpfung deutlich anzusehen.

Der Trainer verlor einige Kilo und wirkte erschöpft. Nach dem Erfolg über Portugal übertrug er die Chefrolle bei den Spielen erneut an Ibrahimagic, der das Team um Dennis Schröder mit drei weiteren Siegen zum EM-Titel führte.

Deutschlands Basketballer haben sich nach dem Gewinn des EM-Titels auch in Deutschland nochmal richtig feiern lassen. 16.09.2025 | 1:25 min

DBB-Sportdirektor: Mumbru hat "starke Schmerzmittel bekommen"

Sportdirektor Peter Radegast sprach nach dem Triumph von Riga über die schweren Tage von Mumbru in Finnland und Lettland. "Er war richtig krank. Er hat ja selbst verraten, dass es sich um eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse infolge von Gallensteinen gehandelt hat. Die Schmerzen müssen furchtbar gewesen sein, im Krankenhaus in Tampere hat er starke Schmerzmittel bekommen, um Ruhe zu finden", sagte Radegast in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Cheftrainer Alex Mumbru rückte aus gesundheitlichen Gründen bei der EM in die zweite Reihe. Das DBB-Team stärkte ihm demonstrativ den Rücken. 09.09.2025 | 1:33 min

