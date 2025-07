Leo Neugebauer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Leo Neugebauer ist ein deutscher Zehnkämpfer. 2023 brach er den deutschen Rekord von Jürgen Hingsen. Seine persönliche Bestleistung konnte Neugebauer 2024 nochmal auf 8961 Punkte verbessern. Bei den Olymoischen Spielen 2024 in Paris gewann er die Silbermedaille. ZDFheute informiert über Leo Neugebauer: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Mihambo, Weber und Co. am Start

Biografie

Leo Neugebauer wurde 2000 in Görlitz geboren. Neben der Leichtathletik spielte er bis zu seinem 15. Lebensjahr Fußball. Dann fokussierte er sich auf den Zehnkampf. 2019 ging Neugebauer zum Studium in die USA und startete dort im US-College-System. 2023 brach er mit 8.836 Punkten im Zehnkampf den jahrzehntealten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen. Ein Jahr später konnte er diese Punktzahl nochmal verbessern. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann Neugebauer die Silbermedaille im Zehnkampf.