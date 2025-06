Zehnkämpfer Kaul Dritter in Götzis - Auch Neugebauer mit WM-Norm

Fast wieder in Bestform: Zehnkämpfer Niklas Kaul.

Niklas Kaul hat sich beim Jubiläums-Meeting der Zehnkämpfer in Götzis einen Podestplatz gesichert. Mit 8.575 Punkten und punktgleich mit dem Schweizer Simon Ehammer lieferte der Ex-Weltmeister als Dritter einen starken Wettkampf, bei dem er lange auf Kurs Bestleistung gelegen hatte.

Norweger Skotheim gewinnt mit Top-Leistung

Der Sieg ging an Sander Skotheim mit 8.909 Punkten. Der 23 Jahre alte Norweger stieß in den Kreis der besten Zehnkämpfer der Geschichte vor und liegt nun in der ewigen Bestenliste auf Rang sieben, einen Platz hinter Neugebauer.