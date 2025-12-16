Ein Duell zwischen Drama und Menschlichkeit

Momente des Sportjahres 2025 : Drama bis zur letzten Kurve: Preuß holt Gesamt-Weltcup

von Eike Schulz 16.12.2025 | 17:29 |

Fünf Punkte liegt Lou Jeanmonnot vor dem alles entscheidenden Weltcup-Rennen vor Franziska Preuß. Es entwickelt sich ein dramatisches Rennen mit dem Sieg für die DSV-Biathletin.