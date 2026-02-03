DFB-Pokal: Leverkusen bezwingt St. Pauli und steht im Halbfinale

Bayer Leverkusen steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Werkself besiegte am Abend den FC St. Pauli und überzeugte dabei vor allem durch gnadenlose Effizienz vor dem Tor.

Martin Terrier, Patrik Schick und Jonas Hofmann schießen Leverkusen zum 3:0-Sieg: Die besten Szenen des DFB-Pokal-Viertelfinales Bayer Leverkusen - FC St. Pauli. 03.02.2026 | 5:41 min

Bayer Leverkusen hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich in der heimischen Arena mit 3:0 gegen den FC St. Pauli durch.

Die Treffer für die Werkself erzielten Martin Terrier in der 32. und Patrik Schick in der 63. Minute. Jonas Hofmann setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Leverkusens Effizienz und individuelle Klasse machten letztlich den Unterschied aus.

Leverkusen macht die Bälle eiskalt rein nach Ballgewinn oder wenn wir ungeordnet standen, das hat uns gefehlt. „ St. Paulis Louis Oppie im ZDF

St. Pauli agiert mit frühem Pressing

Vor 30.210 Zuschauern wurde es früh nach einer ersten Ecke von St. Pauli gefährlich vor dem Bayer-Tor (4.). Doch im dicht besetzten Fünfmeterraum konnten die Gäste die Situation nicht nutzen. Bayer versuchte anschließend mit viel Ballbesitz die Kontrolle zu übernehmen und schob das Spiel zunehmend in die gegnerische Hälfte.

St. Pauli begegnete diesem Ansatz mit einem frühen Pressing. In der 17. Minute hatten die in der Bundesliga im Abstiegskampf steckenden Gäste großes Glück: Ben Voll, der anstelle von Stammkeeper Nikola Vasilj zwischen den Pfosten stand, spielte in der Eröffnung einen kapitalen Fehlpass direkt in die Füße der Hausherren. Schick reagierte vor dem leeren Tor jedoch zu zögerlich, sodass Karol Mets den Abschluss noch blocken konnte.

Terrier besorgt hellwach den Führungstreffer

St. Pauli blieb aber gefährlich und verpasste in der 24. Minute die Führung, als Joel Fujita aus zwölf Metern knapp am Tor vorbeischoss. Die Gäste wurden nun stärker und drängten Bayer immer weiter in die eigene Hälfte. Trotz höherer Ballbesitzanteile agierten die Leverkusener oft zu behäbig, vor allem im Tempospiel nach vorn.

Nach dieser kurzzeitigen Druckphase der Gäste meldete sich Bayer zurück, blieb zunächst aber im Mittelfeld hängen. Als St. Pauli eine Hereingabe dann nicht konsequent klärte, nutzte der hellwache Terrier die Unordnung aus, drehte sich an der Strafraumkante und traf zum 1:0. Unbeeindruckt vom Rückstand kam Pauli vor der Pause noch zu einer Großchance. Doch Martijn Kaars schoss über das Tor (40.).

Schick trifft per Volleyschuss zum 2:0

Mit einem Doppelwechsel sorgte St. Pauli direkt nach Wiederanpfiff für frische Impulse. Bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt bot sich zunächst jedoch das gleiche Bild wie vor der Pause: Die Hamburger versuchten geduldig, Lücken in der Leverkusener Abwehr zu finden, während Leverkusen zwar mehr Ballbesitz hatte, daraus aber kaum eigene Torraumszenen kreierte.

Bayer präsentierte sich aber erneut kaltschnäuzig und erhöhte mit der ersten Chance der zweiten Hälfte auf 2:0: Nach einer Ecke schlug Aleix Garcia eine Flanke aus dem Halbfeld auf Schick, der per Volleyschuss ins lange Eck traf.

Pauli kam durch einen geblockten Schuss von Danel Sinani (70.) noch einmal gefährlich vors Tor, während Joker Hofmann (75.) für Leverkusen zunächst den Pfosten traf. In der Nachspielzeit machte es 33-Jährige dann besser und traf zum Endstand.

Quelle: dpa, SID, ZDF