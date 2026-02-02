  3. Merkliste
Fußball: DFB-Keeper ter Stegen droht offenbar das WM-Aus

Nationalkeeper wieder verletzt:Ter Stegen droht offenbar das WM-Aus

|

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat gerade erst den Klub gewechselt, um seine WM-Teilnahme nicht zu gefährden. Nun hat er sich erneut verletzt, das WM-Aus droht.

Marc-Andre ter Stegen, Girona FC

Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der an den FC Girona ausgeliehene Fußball-Nationaltorhüter hat eine Muskelverletzung erlitten und könnte bis zu zwei Monate ausfallen.

02.02.2026 | 0:19 min

Neuer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der deutsche Fußball-Nationaltorwart muss nach einer neuen Verletzung um seine WM-Teilnahme bangen.

Wie sein neuer Klub FC Girona mitteilte, erlitt ter Stegen eine Verletzung des linken Oberschenkelmuskels. Er werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu überprüfen und eine Prognose treffen zu können, teilte der spanische Klub mit, für den ter Stegen erst zwei Spiele bestritt.

Ter Stegen muss wohl wochenlang pausieren

Spanische Medien schlossen nicht aus, dass der 33 Jahre alte deutsche Nationaltorwart mehrere Wochen ausfallen könnte, was im schlimmsten Fall das Aus aller WM-Hoffnungen bedeuten würde.

Marc-André ter Stegen

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen verließ erst vor Kurzem den FC Barcelona und spielt auf Leihbasis bis Saisonende für den FC Girona.

21.01.2026 | 0:56 min

Nach ersten Untersuchungen sei die Verletzung im Oberschenkel schwerwiegender als ursprünglich angenommen, hieß es bei Ràdio Girona. Die Prognose sei nicht gut, "und obwohl der Spieler noch weitere medizinische Untersuchungen abwarten muss, deuten erste Anzeichen auf eine mögliche Ausfallzeit von zwei oder mehr Monaten hin", hieß es bei SER Catalunya.

Rückkehr nach Barcelona möglich?

Ter Stegen soll sich die Verletzung bei der 0:1-Niederlage bei Real Oviedo zugezogen haben. Er hatte allerdings durchgespielt. Eine Stellungnahme des FC Barcelona lag zunächst nicht vor.

Laut Cadena SER soll der FC Barcelona aber bestätigt haben, über die Situation informiert zu sein und eine Rückkehr nicht auszuschließen, sollte sich die Schwere der Verletzung bestätigen. Dazu wolle Barça aber noch die endgültige Diagnose abwarten.

Nach dem Debüt noch gefeiert

Der zuvor schon mehrmals länger verletzte ter Stegen ist bis zum Saisonende vom FC Barcelona, wo er keine Chance mehr auf einen Stammplatz unter Trainer Hansi Flick hatte, an Girona ausgeliehen. Im ersten Spiel mit seiner neuen Mannschaft hatte ter Stegen praktisch mit der letzten Aktion der Partie das 1:1 gegen den FC Getafe daheim in Girona gerettet und war dafür gefeiert worden.

Screenshot ZDF morgenmagazin: vorne Florian Zschiedrich, Hintersetzer: Marc-André ter Stegen.

Marc-André ter Stegen hatte sich auch Anfang Januar verletzt und die Vorbereitung mit seinem Klub FC Barcelona auf die Supercopa in Saudi-Arabien abgebrochen, um sich in Barcelona untersuchen zu lassen.

07.01.2026 | 0:26 min

Ter Stegen wollte durch den Wechsel zu dem katalanischen Klub nach zuletzt zwei langen Ausfallzeiten - erst durch eine schwere Knie- und dann eine langwierige Rückenverletzung - die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.

Quelle: Reuters

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten am 02.02.2026 ab 19 Uhr.
Themen
SportFußballMarc-André ter StegenFußball Nationalmannschaft Männer

