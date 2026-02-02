Fußball: DFB-Keeper ter Stegen droht offenbar das WM-Aus

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat gerade erst den Klub gewechselt, um seine WM-Teilnahme nicht zu gefährden. Nun hat er sich erneut verletzt, das WM-Aus droht.

Neuer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der deutsche Fußball-Nationaltorwart muss nach einer neuen Verletzung um seine WM-Teilnahme bangen.

Wie sein neuer Klub FC Girona mitteilte, erlitt ter Stegen eine Verletzung des linken Oberschenkelmuskels. Er werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu überprüfen und eine Prognose treffen zu können, teilte der spanische Klub mit, für den ter Stegen erst zwei Spiele bestritt.

Ter Stegen muss wohl wochenlang pausieren

Spanische Medien schlossen nicht aus, dass der 33 Jahre alte deutsche Nationaltorwart mehrere Wochen ausfallen könnte, was im schlimmsten Fall das Aus aller WM-Hoffnungen bedeuten würde.

Nach ersten Untersuchungen sei die Verletzung im Oberschenkel schwerwiegender als ursprünglich angenommen, hieß es bei Ràdio Girona. Die Prognose sei nicht gut, "und obwohl der Spieler noch weitere medizinische Untersuchungen abwarten muss, deuten erste Anzeichen auf eine mögliche Ausfallzeit von zwei oder mehr Monaten hin", hieß es bei SER Catalunya.

Rückkehr nach Barcelona möglich?

Ter Stegen soll sich die Verletzung bei der 0:1-Niederlage bei Real Oviedo zugezogen haben. Er hatte allerdings durchgespielt. Eine Stellungnahme des FC Barcelona lag zunächst nicht vor.

Laut Cadena SER soll der FC Barcelona aber bestätigt haben, über die Situation informiert zu sein und eine Rückkehr nicht auszuschließen, sollte sich die Schwere der Verletzung bestätigen. Dazu wolle Barça aber noch die endgültige Diagnose abwarten.

Nach dem Debüt noch gefeiert

Der zuvor schon mehrmals länger verletzte ter Stegen ist bis zum Saisonende vom FC Barcelona, wo er keine Chance mehr auf einen Stammplatz unter Trainer Hansi Flick hatte, an Girona ausgeliehen. Im ersten Spiel mit seiner neuen Mannschaft hatte ter Stegen praktisch mit der letzten Aktion der Partie das 1:1 gegen den FC Getafe daheim in Girona gerettet und war dafür gefeiert worden.

Ter Stegen wollte durch den Wechsel zu dem katalanischen Klub nach zuletzt zwei langen Ausfallzeiten - erst durch eine schwere Knie- und dann eine langwierige Rückenverletzung - die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.

