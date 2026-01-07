  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Ter Stegen verletzt abgereist

FC Barcelona in Saudi-Arabien:Ter Stegen bricht Vorbereitung auf Supercopa verletzt ab

|

Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Nationaltorwart musste die Vorbereitung mit dem FC Barcelona auf die Supercopa gegen Bilbao verletzt abbrechen.

Screenshot ZDF morgenmagazin: vorne Florian Zschiedrich, Hintersetzer: Marc-André ter Stegen.

Marc-André ter Stegen hat sich wohl verletzt und die Vorbereitung mit seinem Klub FC Barcelona auf die Supercopa in Saudi-Arabien abgebrochen, um sich in Barcelona untersuchen zu lassen.

07.01.2026 | 0:26 min

Neuer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Fußball-Nationaltorhüter vom FC Barcelona hat sich vor der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien verletzt und ist folglich abgereist. Wie der Klub mitteilte, sei der 33 Jahre alte Ersatzkeeper der Katalanen für medizinische Tests nach Barcelona zurückgekehrt. Diego Kochen, der Torwart der zweiten Mannschaft, rückt dafür nach.

Platzt nun das Leihgeschäft mit dem FC Girona?

Zuvor hatte die spanische Zeitung Sport berichtet, dass ter Stegen das Training am Dienstag wegen einer Verletzung 25 Minuten früher als geplant beendet habe. Über die Schwere der Blessur gibt es bislang keine Informationen. Fraglich ist nun, ob die neuerliche Verletzung einen möglichen Wechsel ter Stegens beeinflussen wird.

Gari Paubandt und Thomas Skuslki

Laut ZDF-Reporter Gari Paubandt ist Spielpraxis der entscheidende Faktor für die Nummer eins im DFB-Tor. Daher spricht derzeit mehr für Manuel Neuer als Marc-André ter Stegen.

07.10.2025 | 2:12 min

In Barcelona hat er trotz eines Vertrags bis 2028 keine Zukunft mehr. Zuletzt hatte ein Leihgeschäft mit dem Abstiegskandidaten FC Girona bis zum Saisonende im Raum gestanden. Damit sich ter Stegens Traum, als deutsche Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis. Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich gemacht.

Ter Stegen durch Rücken-OP lange ausgebremst

In der laufenden Saison war ter Stegen bislang lediglich Mitte Dezember im Pokalspiel beim Drittligisten CD Guadalajara (2:0) zum Einsatz gekommen. Im Sommer hatte er seinen Stammplatz an García verloren, ehe er nach einer Rücken-OP lange ausgefallen war.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Morgenmagazin am 07.01.2026 ab 05:30 Uhr.
Themen
SportFußball

Mehr zum FC Barcelona

  1. Der deutsche Torwart des FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, hält eine Rede vor dem 60. Joan-Gamper-Pokal-Fußballspiel zwischen dem FC Barcelona und Como 1907 im Johan-Cruyff-Stadion in Barcelona am 10.08.2025.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Streit zwischen ter Stegen und Barca beigelegt

    von Eike Papsdorf
    Video0:55
  2. Barcelonas Lamine Yamal (l) kämpft mit Frankfurts Nathaniel Brown um den Ball

    Champions League:Frankfurt darf kurz hoffen, dann schlägt Barcelona zurück

    mit Video2:59
  3. Chelseas Enzo Fernandez jubelt

    Champions League:Chelsea zeigt Flicks Barcelona die Grenzen auf

    mit Video5:57
  4. Fußball: Camp Nou, das Stadion des FC Barcelona.

    Nach langer Renovierung:FC Barcelona vor Rückkehr ins "Camp Nou"

    mit Video2:57

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights