FC Barcelona in Saudi-Arabien:Ter Stegen bricht Vorbereitung auf Supercopa verletzt ab
Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Nationaltorwart musste die Vorbereitung mit dem FC Barcelona auf die Supercopa gegen Bilbao verletzt abbrechen.
Neuer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Fußball-Nationaltorhüter vom FC Barcelona hat sich vor der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien verletzt und ist folglich abgereist. Wie der Klub mitteilte, sei der 33 Jahre alte Ersatzkeeper der Katalanen für medizinische Tests nach Barcelona zurückgekehrt. Diego Kochen, der Torwart der zweiten Mannschaft, rückt dafür nach.
Platzt nun das Leihgeschäft mit dem FC Girona?
Zuvor hatte die spanische Zeitung Sport berichtet, dass ter Stegen das Training am Dienstag wegen einer Verletzung 25 Minuten früher als geplant beendet habe. Über die Schwere der Blessur gibt es bislang keine Informationen. Fraglich ist nun, ob die neuerliche Verletzung einen möglichen Wechsel ter Stegens beeinflussen wird.
In Barcelona hat er trotz eines Vertrags bis 2028 keine Zukunft mehr. Zuletzt hatte ein Leihgeschäft mit dem Abstiegskandidaten FC Girona bis zum Saisonende im Raum gestanden. Damit sich ter Stegens Traum, als deutsche Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis. Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich gemacht.
Ter Stegen durch Rücken-OP lange ausgebremst
In der laufenden Saison war ter Stegen bislang lediglich Mitte Dezember im Pokalspiel beim Drittligisten CD Guadalajara (2:0) zum Einsatz gekommen. Im Sommer hatte er seinen Stammplatz an García verloren, ehe er nach einer Rücken-OP lange ausgefallen war.
