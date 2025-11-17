Fußball: FC Barcelona vor Rückkehr ins "Camp Nou"

Nach langer Renovierung:FC Barcelona vor Rückkehr ins "Camp Nou"
Der FC Barcelona spielt ab sofort wieder in seinem alt-ehrwürdigen Stadion "Camp Nou". Gegen Atheltic Bilbao steigt dort am Samstag die erste Partie seit Mai 2023.
Zweieinhalb Jahre nach Beginn umfangreicher Renovierungsarbeiten kehrt der FC Barcelona am Wochenende in das Camp Nou zurück. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick empfängt am Samstag Athletic Bilbao in der umgebauten Arena. "Wir kehren nach Hause zurück", schrieb der Klub in den Sozialen Netzwerken.
Ankündigung des FC Barcelona auf "X"
Barcelona empfängt Athletic Bilbao
Die Rückkehr des spanischen Traditionsklubs in seine Heimspielstätte war eigentlich für den November 2024 geplant gewesen, musste aber immer wieder verschoben werden. Nun gab die Stadt Barcelona Grünes Licht, rund 45.000 Zuschauer können dabei sein.
Noch ist die Modernisierung des Stadions nicht abgeschlossen, am Oberrang wird weiter gearbeitet, auch das geplante Dach ist nicht fertiggestellt. Die Katalanen planen vor Jahresende mit einer Kapazität von 62.000 Zuschauern, nach Ende der Renovierung soll das "Camp Nou" Platz für 105.000 Fans bieten.
Letztes Spiel im Mai 2023
Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 statt. Seither haben sich die Bauarbeiten verzögert, für den Klub bedeutete das erhebliche Einnahmeverluste. Die Kosten für die Modernisierung des Stadions werden auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt.
Zuletzt trug der spanische Meister seine Heimspiele im Olympiastadion von Montjuic aus. Am 7. November hatte Barca bereits vor 21.795 Zuschauern im Camp Nou trainiert.
Der Klub hofft auch darauf, auch seine Champions-League-Spiele wieder dort austragen zu dürfen - noch steht eine Genehmigung der UEFA aber aus. Teams, die an europäischen Wettbewerben teilnehmen, dürfen theoretisch während der Saison nicht ihr Heimstadion wechseln.
