La Liga: Barcelona zum Heim-Auftakt vor nur 6.000 Zuschauern

Der FC Barcelona kann sein erstes Heimspiel der Saison nur vor kleiner Kulisse austragen. Das "Camp Nou" ist nach Umbau noch nicht freigegeben.

Austragungsort des ersten Heimspiels Barcelonas der neuen Saison: Das Estadi Johan Cruyff. Quelle: FC Barcelona

Der FC Barcelona kann sein erstes Heimspiel der neuen Saison nicht wie ursprünglich geplant im Camp Nou austragen.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe man noch nicht die nötige Freigabe für das sich im Umbau befindende Stadion erhalten. Stattdessen wird das Spiel gegen den FC Valencia am Sonntag im nur 6.000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff stattfinden.

Die spanische La Liga hat den Austragungsort trotz der nicht ausreichenden Zuschauerkapazität von 8.000 Plätzen akzeptiert. Barcelona muss jedoch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den VAR nutzen zu können.

Post Malone verhindert Olympiastadion

Im Olympiastadion, das Barca in den vergangenen beiden Spielzeiten als Ausweichort diente, tritt am Freitag der Musiker Post Malone auf. Daher ist es nicht möglich, zwei Tage später dort ein Fußballspiel auszutragen.

Barca arbeite nun "intensiv" daran, "die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Eröffnung des Camp Nou in den kommenden Wochen zu erhalten", hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou vor einer Teileröffnung, bei einer Rückkehr wäre die Kapazität auf 27.000 Zuschauer beschränkt.

