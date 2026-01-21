Nationalkeeper ter Stegen wechselt für den WM-Traum zum FC Girona

Nach knapp zwölf Jahren beim FC Barcelona wechselt Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und spielt auf Leihbasis bis zum Saisonende für den FC Girona.

Marc-André ter Stegen braucht Spielpraxis, um sein seine WM-Chancen zu erhöhen. Quelle: dpa

Wochenlang bahnte sich der Transfer an, nun meldeten die Vereine Vollzug: Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wechselt vom FC Barcelona zum FC Girona, um Spielpraxis vor der WM zu bekommen.Für seinen WM-Traum verlässt Marc-André ter Stegen den FC Barcelona und sucht sein Glück beim FC Girona. Die deutsche Nummer eins, bei Barca seit Monaten nur noch Ersatztorwart, lässt sich bis zum Sommer ausleihen.

"So viele Erinnerungen und Emotionen gehen mir gerade durch den Kopf. Fast zwölf Jahre lang war dieser Verein und insbesondere diese Umkleidekabine mein Zuhause", schrieb der deutsche Keeper bei Instagram

"Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe." „ Marc-André ter Stegen über den FC Barcelona

Er sei "zutiefst dankbar und stolz", schrieb ter Stegen weiter, er liebe "diesen Verein, diese Stadt und diese Region".

Ter Stegen erfüllt Nagelsmann-Forderung

Es ist wichtig, dass er spielt. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Mit der Leihe kommt ter Stegen nun dieser zentralen Forderung von Julian Nagelsmann nach. Darauf hofft ter Stegen in Girona bei einem Klub, der nach einem Jahr in der Champions League in dieser Saison mit der derzeit schwächsten Abwehr der Liga (34 Gegentore) im Mittelfeld feststeckt.

Immerhin die Tendenz stimmt nach drei Siegen, für ter Stegen gilt es aber ohnehin, sich abseits des Teamerfolgs auszuzeichnen. "Ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende", hatte Nagelsmann gesagt.

Großverdiener bei Barca

Ter Stegen (33) stand zuletzt im Sommer beim Finalturnier der Nations League im DFB-Tor, da war er gerade von einer schlimmen Knieverletzung (Patellasehnenriss) genesen. Kurz darauf meldete er sich mit einer Rücken-OP wieder ab - und wurde in Barcelona von Trainer Hansi Flick aussortiert.

Dem Vernehmen nach wollte ihn Barca wegen seines hohen Gehalts schnell loswerden, doch ter Stegen blieb und versauerte auf der Bank. In dieser Saison stand der Kapitän, der mit Barcelona fünf Meisterschaften und die Champions League gewonnen hat, nur einmal im Pokal beim Drittligisten CD Guadalajara (2:0) auf dem Platz.

Girona-Coach schwärmt vom deutschen Keeper

Flick lobte ter Stegen zwar als "Idol des Klubs", setzte aber auf den neun Jahre jüngeren Spanier Joan Garcia. Ter Stegen blieb letztlich nur die Flucht. Und so freue er sich jetzt sehr "auf das, was vor mir liegt". Angeblich übernimmt Girona 25 Prozent des Gehalts des Top-Verdieners. Trainer Miguel Ángel Sanchez Munoz schwärmte bereits im Dezember:

Jeder würde ter Stegen gerne haben. „ Girona-Trainer Miguel Ángel Sanchez Munoz

Ter Stegen sei "ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft des Vereins anders entschieden, und ich denke, das war die richtige Entscheidung", sagte Flick bereits wenige Stunden vor der offiziellen Verkündung des Wechsels: "Aber ich wünsche ihm alles Gute, denn er ist ein fantastischer Torwart und vielleicht sehen wir ihn ja in der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft."

Die Vorrundenspiele der DFB-Elf 14. Juni in Houston: Curacao (19 Uhr MESZ)

20. Juni in Toronto: Elfenbeinküste (22 Uhr MESZ)

25. Juni in New York/New Jersey: Ecuador (22 Uhr MESZ)

Flick drückt die Daumen für die WM

Der gebürtige Mönchengladbacher war 2014 aus seiner Heimat nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän bei den Katalanen. In 423 Spielen kassierte er nur 416 Tore. Bei seinen Mitspielern und den Fans genoss ter Stegen höchste Anerkennung, nach der Heim-EM 2024 sollte ihm auch in der Nationalmannschaft endlich die Zukunft gehören.

Die kann er nun in Girona gestalten, die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) hat ter Stegen dabei stets im Blick. "Ich drücke ihm die Daumen dafür. Ich denke, er hat gute Chancen", sagte Flick.

