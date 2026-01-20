Das ZDF überträgt bei der FIFA Fußball-WM 2026 das Eröffnungsspiel sowie zwei Gruppenspiele der DFB-Elf. Auch K.o.-Spiele und das Finale laufen live.

Im Sommer rollt der WM-Ball: Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko startet am 11. Juni. Quelle: Imago

ARD und ZDF haben sich auf die Verteilung ihrer 40 Gruppenspiele bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verständigt. So überträgt das ZDF live und im ZDF-Streaming-Portal am Donnerstag, den 11. Juni um 21 Uhr, das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika sowie am Samstag, den 20. Juni um 22 Uhr, das Gruppenspiel Deutschland gegen Elfenbeinküste.

Die Auslosung der WM-Endrunde im Relive. 05.12.2025 | 161:53 min

Die ARD zeigt zwei deutsche Spiele in der Vorrunde live im Ersten und in der ARD-Mediathek: am Sonntag, den 14. Juni um 19 Uhr die erste Begegnung des DFB-Teams im Turnier gegen WM-Neuling Curaçao sowie am Donnerstag, 25. Juni, um 22 Uhr das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador.

Fußball-WM-Finale live im ZDF und im ZDF-Streamingportal

Bei einem Weiterkommen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die K.o.-Runde überträgt das ZDF live das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale, die ARD zeigt ein Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live.

Das WM-Finale am Sonntag, den 19. Juli um 21 Uhr, ist live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.

Mehr Infos zur FIFA WM 2026 ZDF und ARD übertragen 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live. Hinzu kommt eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der WM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ZDF und ARD.



Die FIFA WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt. Von den 48 WM-Teilnehmern stehen derzeit 42 fest. Die letzten sechs WM-Tickets werden im März 2026 ausgespielt, vier über die europäischen Play-offs, zwei über das interkontinentale Play-off-Turnier. Weitere Infos zur Fußball-WM 2026 auf ZDFheute und auf sportstudio.de

