Leihe bis Sommer:Ter Stegen wechselt von Barça zu Girona
|
Nationaltorwart Marc-André terStegen verlässt den FC Barcelona und spielt auf Leihbasis bis Saisonende für den FC Girona. Die deutschen Athleten wurden für Olympia eingekleidet.
