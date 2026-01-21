  3. Merkliste
Leihe bis Sommer: Ter Stegen wechselt von Barça zu Girona

|
Marc-André ter Stegen

Nationaltorwart Marc-André terStegen verlässt den FC Barcelona und spielt auf Leihbasis bis Saisonende für den FC Girona. Die deutschen Athleten wurden für Olympia eingekleidet.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

