Fußball-Bundesliga: Werder Bremen trennt sich von Trainer Steffen

Es ist das Ergebnis einer Krisensitzung: Werder Bremen hat sich von Trainer Horst Steffen getrennt. Der Bundesligst war zuletzt in der Tabelle der Fußball-Bundesliga abgerutscht.

Nach zehn Spielen ohne Sieg hat Werder Trainer Horst Steffen entlassen. Quelle: IMAGO / Noah Wedel

Nach nur sieben Monaten hat sich Werder Bremen von Trainer Horst Steffen getrennt. Der Tabellen-15. der Fußball-Bundesligist reagierte auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg. Nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Es war eine schwere Entscheidung, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird. „ Clemens Fritz, Sport-Geschäftsführer bei Werder Bremen

Die Entscheidung falle schwer, "gerade weil wir Horst sehr schätzen. Aber sie ist das Ergebnis aus der Analyse der sportlichen Situation und den Gesprächen, die wir zuletzt geführt haben. Daher haben wir entschieden, Horst freizustellen", erklärte Fritz.

Co-Trainer Duarte und Groß übernehmen vorerst

Als Interimslösung werden vorerst die beiden Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß einspringen. "Wir sind intensiv auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und werden uns die nötige Zeit nehmen, um die für Werder beste Lösung zu finden", so Fritz. Die Bremer hatten Steffen erst vor dieser Saison als Nachfolger des heutigen Leipzig-Trainers Ole Werner verpflichtet.

Quelle: dpa, SID