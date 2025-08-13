Horst Steffen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Horst Steffen
Horst Steffen ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Profispieler. 2025 wechselte er von der SV Elversberg zu Werder Bremen.
Biografie
Horst Steffen ist 1969 in Meerbusch geboren und seit 2003 Fußballtrainer. Vor seiner Karriere als Fußballtrainer war Steffen Spieler bei Bayer 05 Uerdingen, Borussia Mönchengladbach sowie beim MSV Duisburg. Seit 2003 durchlief er als Trainer mehrere Stationen bei verschiedenen Vereinen. Angefangen beim SC Kapellen-Erft wechselte er 2006 zum MSV Duisburg, wo er zunächst zwei Jahre lang die zweite Mannschaft und daraufhin die U19 trainierte. 2010 ging es für Steffen zu Borussia Mönchengladbach, wo er die U19 bis zu seinem Wechsel zu den Stuttgarter Kickers 2013 trainierte. 2015 übernahm er dann Preußen Münster, 2017 den Chemnitzer FC und 2018 die SV Elversberg. Mit den Saarländern verpasste er in der Saison 2024/25 nur knapp den Auftsige in die Bundesliga.