Am 35. Spieltag der Saison 2013/2014 stand der 1. FC Heidenheim als erster Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest - nach einem 1:1 bei der SV Elversberg , die nach der Saison zurück in die Viertklassigkeit musste. 1.886 Zuschauer wollten die Partie damals sehen.

Elversberg hat sich bundesweit Respekt erarbeitet

Über den "Dorfico" spottet niemand mehr

Zumal das Team von der Kaiserlinde am Donnerstag mit fast 126 abgespulten Kilometern auf dem gleichen Niveau wie der bekanntermaßen bestens austrainierte Bundesligist (knapp 122) agiert und so einen Beitrag zu 90 Minuten Dynamik geleistet hatte.

Die SVE ist spielerisch eine Klasse für sich

Hinspiel: SVE spielt plötzlich lange Bälle

Grundsätzlich ist also alles im Lot in Elversberg, wo in den vergangenen Tagen vor allem an der taktischen Herangehensweise gefeilt wurde. Denn wenn sich der Zweitligist im Hinspiel etwas vorwerfen lassen musste, dann war es die unzureichende Antwort auf die Heidenheimer Druckphase in der zweiten Hälfte, als die Schwaben nach 0:2 Rückstand erst den Anschlusstreffer und dann den Ausgleich erzielten.