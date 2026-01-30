Champions League: Das sind die Playoff-Gegner der deutschen Teams

Die Begegnungen der Champions-League-Playoffs wurden ausgelost. Das sind die Gegner von Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen.

Die Champions-League-Ligaphase ist rum und aus deutscher Sicht ist nur Eintracht Frankfurt endgültig aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Während der FC Bayern sich direkt für das Achtelfinale der Königsklasse qualifizieren konnte, müssen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen den Umweg über die Playoffs nehmen.

Die Begegnungen dieser Zwischenrunde wurden an diesem Freitag im schweizerischen Nyon ausgelost. Leverkusen trifft demnach auf Olympiakos Piräus, gegen die sie am 7. Spieltag der Ligaphase schon verloren hatten. Borussia Dortmund trifft auf Atalanta Bergamo.

Durchaus kurios ist auch das Zwischenrunden-Los von Real Madrid. Gegen Benfica Lissabon hatten die "Königlichen" am letzten Spieltag der Ligaphase noch das direkte Achtelfinal-Ticket verspielt und unter anderem ein Torwart-Tor in letzter Minute kassiert. Nun bietet sich den Madrilenen die Chance auf eine Revanche.

Die Champions-League-Playoff-Paarungen im Überblick:

Benfica Lissabon - Real Madrid

FK Bodö/Glimt - Inter Mailand

AS Monaco - Paris Saint-Germain

Qarabag Agdam - Newcastle United

Galatasaray Istanbul - Juventus Turin

Club Brügge - Atlético Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo

- Atalanta Bergamo Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen

