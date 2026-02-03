Vor dem Pokalspiel in Kiel warnt Sebastian Hoeneß vor dem Zweitligisten und weigert sich, von der Champions League zu sprechen. Doch sein Team steht aus gutem Grund auf Rang vier.

Hoeneß: "Interessiert keinen, was in drei Monaten ist"

Trainer Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart stellen sich im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Holstein Kiel auf einen harten Gang ein. (Archivbild) Quelle: dpa

Natürlich ist Sebastian Hoeneß dieser Tage wieder auf den Wettbewerb angesprochen worden, dessen bloße Erwähnung ihn mindestens die Stirn runzeln lässt. Und das ist nicht der DFB-Pokal.

Wie in den Wochen zuvor verneinte der Stuttgarter Coach auch nach dem verdienten 1:0-Sieg gegen Freiburg die Frage, ob man die Champions League nun als neues Saisonziel ausrufen werde.

Hoeneß hat Respekt vor Gegner Kiel

Man habe am Mittwoch beim Zweitligisten Holstein Kiel ein "sehr wichtiges DFB-Pokalspiel" vor der Brust, entgegnete er. "Da interessiert es keinen, was in drei Monaten ist."

Vom mittelmäßigen elften Tabellenplatz des Bundesliga-Absteigers dürfe man sich dabei ebenso wenig blenden lassen wie von der Kieler 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Fürth am Wochenende.

"Das ist eine Mannschaft, die sehr flexibel spielt. Da ist es nicht ganz so einfach, sich auf sie einzustellen", lobte Hoeneß, der an der Förde auch auf Ersatzkeeper Fabian Bredlow und Nikolas Nartey (beide angeschlagen) verzichten muss.

Kiel hat zudem "jetzt zweimal einen Bundesligisten rausgehauen, da hat der Bundesligist sicher auch gedacht, dass er weiterkommt. Sie kommen mit der Underdog-Rolle sehr gut zurecht".

Der DFB-Pokal liegt den Schwaben

Allerdings reisen die Schwaben als amtierender Titelverteidiger an die Förde und haben Gefallen am Wettbewerb gefunden: "Wir haben jetzt die Chance, das dritte Mal in Folge ins Halbfinale zu kommen", weiß Hoeneß.

Und Ermedin Demirovic findet, dass dort auch nicht Schluss sein soll:

Wir haben Blut geleckt mit dem Pokalsieg" „ Ermedin Demirovic

Das gilt auch für die Liga. Denn natürlich hätte auch beim VfB niemand etwas dagegen, am Ende des 34. Spieltages auf Platz vier zu stehen.

"VfB braucht sich vor nichts zu verstecken"

Und damit: in der Champions League. "Der VfB braucht sich vor nichts mehr zu verstecken", meint dann auch Demirovic. Und das hat Gründe.

Einen davon verkörpert Demirovic selbst. Der "Klasse-Stürmer" (Hoeneß) war erst kurz zuvor eingewechselt worden und hatte damit den Blick auf einen der wichtigsten Faktoren für den Stuttgarter Höhenflug gelegt: die hohe Leistungsdichte im Kader.

Drei Nationalspieler auf der Bank

"Wenn du einen Demirovic von der Bank holen kannst, dann weißt du, was für einen Kader du hast", sagt dann auch Verteidiger Jeff Chabot. Er hätte dabei auch sechs, sieben andere Namen nennen können.

So war "Medo" (Spitzname von Ermedin Demirovic, Anm. d. Red), der sein 50. Tor im 169. Bundesligaspiel schoss, am Sonntag mit Maximilian Mittelstädt und Chris Führich eingewechselt worden. Zwei Nationalspieler also, die - wie Demirovic - bei fast jedem Ligakonkurrenten einen Stammplatz hätten.

Selbst der Kapitän muss rotieren

In Stuttgart aber müssen sie genauso rotieren wie andere Stars: Gegen Young Boys Bern mussten selbst Kapitän Atakan Karazor und Chabot auf die Bank. Drei Tage später wechselte Hoeneß dann auf nicht weniger als sieben Positionen durch.

Und das jeweils ohne jeden Qualitätsverlust. "Wir sind gut in Form, haben einen breiten Kader, können rotieren und zeigen Charakter", sagt deshalb Ramon Hendriks.

"Sind so aufgestellt, wie es sein soll"

"Momentan sieht es gut aus", sagt Hoeneß, der derzeit nur noch auf Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas und Luca Jacquez verzichten muss, die sich nach ihren Verletzungen an den Kader herankämpfen.

"Wir sind jetzt so aufgestellt, wie es sein soll, für die nächsten Monate", sagt Hoeneß, der das ganz allgemein verstanden wissen will. Und keinesfalls in Bezug auf das Erreichen irgendeines Wettbewerbs.

