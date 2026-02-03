Olympia 2026: Mailand und Cortina sind bereit für die Spiele

Noch wenige Tage bis zum Start : Mailand und Cortina sind bereit für die Spiele

von Fabian Meseberg 03.02.2026 | 19:55 |

Noch wenige Tage bis zum Beginn der Winterspiele in Italien. Nur noch wenige Baustellen sind übrig, das Wetter scheint sich auf das Event zu freuen: Es schneit in Cortina.