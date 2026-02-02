Bahnrad-EM: Teutenberg holt Gold, Frauen-Vierer Silber

Erfolgreicher Tag für die deutschen Bahnrad-Sportler bei den Europameisterschaften in Konya: Tim Torn Teutenberg holte Gold im Punktefahren, der Frauen-Vierer fuhr zu Silber.

Tim Torn Teutenberg hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya die nächste deutsche Goldmedaille geholt. Der 23-Jährige triumphierte am zweiten Wettkampftag im Punktefahren über 40 km vor dem Dänen Conrad Haugsted und Jasper de Buyst aus Belgien. Zum Auftakt waren bereits die deutschen Teamsprinterinnen zum Titel gefahren.

Erfolgreicher Tag für Geschwister Teutenberg

Für Teutenberg war es bereits das zweite Edelmetall am zweiten Tag. Am Sonntag hatte er den zweiten Platz in seiner Spezialdisziplin Ausscheidungsfahren belegt.

Auf Teutenberg wartet noch ein weiterer Höhepunkt am Schlusstag. Im Madison will das Bahnrad-Ass mit Altmeister Roger Kluge am Donnerstag auf das Podest, nachdem das Duo 2024 bereits den WM-Titel und 2025 EM-Silber gewonnen hatte.

Doch damit nicht genug: Nicht einmal eine Stunde nach dem Punktefahren fuhr Teutenbergs Schwester Lea Lin auf den dritten Platz im Ausscheidungsfahren. Nur die belgische Ausnahmekönnerin Lotte Kopecky und die zweitplatzierte Französin Victoire Berteau waren nicht zu schlagen.

Frauen-Vierer holt Silber

Den erfolgreichen deutschen Tag machte der Bahnrad-Vierer der Frauen mit der Silbermedaille in der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung perfekt. Mieke Kröger, Lisa Klein, Laura Süßemilch und Franziska Brauße mussten sich nur Großbritannien geschlagen geben, die in der Weltrekordzeit von 4:02,808 Minuten siegten.

Die deutsche Mannschaft hat damit bereits sechs Medaillen bei den Titelkämpfen geholt. Ein weiteres Edelmetall winkt Lea Sophie Friedrich im Sprint. Die dreimalige Olympia-Medaillengewinnerin steht bereits im Halbfinale, das am Dienstag ausgetragen wird. Der deutsche Männer-Vierer beendete die EM unterdessen auf dem sechsten Platz.

