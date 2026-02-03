DFB-Pokal: Leverkusen vor St.-Pauli-Spiel auch mit Selbstkritik

Vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen St. Pauli sucht Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand nach der richtigen Mischung. Robert Andrich bemängelte zuletzt den Einsatzwillen.

Im DFB-Pokal treffen im Viertelfinale Leverkusen und St. Pauli aufeinander. Die Gäste aus Hamburg sind 7 Spiele in Folge sieglos und hoffen gegen das Team von Hjulmand auf einen magischen Pokalabend. 03.02.2026 | 1:22 min

Kasper Hjulmand wird geradezu euphorisch, wenn er auf das Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC St. Pauli (ab 20:15 Uhr live im ZDF) angesprochen wird: "Pokalspiele sind echt geil", sagt der Trainer der Werkself, "es ist ein super Wettbewerb". Und in diesem super Wettbewerb "wollen wir alles machen, um ins Halbfinale einzuziehen".

Es sind noch zwei Spiele bis zu einem Endspiel. Und die wollen wir auch gewinnen. „ Kasper Hjulmand, Trainer von Bayer Leverkusen

Bayer will es besser machen als im Vorjahr

Im Vorjahr hatte Bayer 04 im Halbfinale die Chance auf die Fahrt zum Endspiel nach Berlin, verlor aber beim damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld. Coach Xabi Alonso musste anschließend eine Blamage moderieren.

Über das, was war, macht sich Hjulmand allerdings keine Gedanken - "darüber haben wir gar nicht gesprochen". Dann schon eher über den aktuellen Gegner: St. Pauli verfüge über innovative Standards, sei gut in der Verteidigung und unangenehm zu spielen, findet Hjulmand.

Arminia Bielefeld schaffte gegen Bayer Leverkusen die Sensation und gewann mit 2:1 - und das, man mag es kaum glauben, völlig verdient. 01.04.2025 | 5:46 min

Gleichwohl sei es ein Thema, dass Leverkusen mit dem DFB-Pokal eine realistische Titelchance besitzt, sagt Hjulmand. Dieses Thema verfolgt den dänischen Coach sogar bis in seine Familie: "Meine Kinder fragen mich immer, was ich gewonnen habe. Deshalb ist es für mich wichtig, ihnen mal etwas zu präsentieren. Aber natürlich auch für den Verein und die Spieler." Seine drei Kinder kann er immerhin darauf verweisen, 2012 mit dem FC Nordsjaelland dänischer Meister geworden zu sein.

Hjulmand sieht Entwicklungsprozess

Doch um die Reise zum Pokalfinale nach Berlin antreten zu können, benötigt der Vizemeister vor allem konstantere Auftritte als zuletzt. Denn der Start ins neue Jahr verlief für Bayer 04 ernüchternd. Es gab drei Niederlagen in Serie, auf die sich drei Siege hintereinander anschlossen. Könne passieren, so eine Phase, sagt dazu Hjulmand.

Seiner Ansicht nach hat es keinen Ausschlag nach unten und auch keinen nach oben gegeben, vielmehr sei die aktuelle Situation Teil eines Entwicklungsprozesses. Dass Bayer 04 beim 3:1-Erfolg vom Samstag bei Eintracht Frankfurt vor allem in der zweiten Hälfte enttäuscht hat, ist Hjulmand nicht entgangen. Doch auch das sei eben Fußball:

Da geht es nicht immer so, wie du es willst. Es ist auch nicht immer schlecht, wenn du verlierst. Und es ist erst recht nicht alles gut, wenn du gewinnst. „ Kasper Hjulmand, Trainer von Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt findet einfach nicht aus der Abwärtsspirale: Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte es eine verdiente 1:3-Niederlage. 02.02.2026 | 7:27 min

Während Hjulmand Kritik an den jüngsten sechs Partien wegmoderiert, ist sein Kapitän Robert Andrich deutlich forscher. Nach dem Spiel in Frankfurt sagte er: "In der Kabine freuen wir uns alle. Aber ich bin irgendwie nun mal so gepolt, dass ich es nicht überspielen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was wir zeigen, noch nicht ausreichend ist."

Um die 20 Minuten spielte Leverkusen zudem mit elf gegen zehn. Dazu sagte Andrich: "Da habe ich mich gefragt, ob wir einer weniger sind" - und nicht die Frankfurter. Was Andrich vermisste, waren neben der gezeigten technischen und spielerischen Überlegenheit die Elemente Kampf und Gegenpressing:

Man kann nicht alles immer spielerisch lösen. Das ist ein Prozess. „ Robert Andrich, Kapitän von Bayer Leverkusen

St. Pauli hat einen Lauf im Pokal

Andrich wird ganz bewusst auf diese Punkte hingewiesen haben, denn gerade St. Pauli steht für großen Einsatz.

In dieser Saison präsentierte sich der Tabellenvorletzte der Bundesliga zudem sehr erfolgreich im Pokal. Da gab es Siege gegen Hoffenheim und zuletzt im Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach.

Der FC St. Pauli schwächelt in der Bundesliga, glänzt dafür aber im DFB-Pokal. Die Hamburger gewinnen bei Borussia Mönchengladbach und stehen im Viertelfinale. 02.12.2025 | 5:37 min

Hjulmand lobt die Mentalität

Hjulmand verweist in Bezug auf Andrichs Aussagen auf sein Konzept des "pro-aktiven Fußballs", das körperlichen Einsatz durchaus fordert. Darüber habe er auch mit seiner Mannschaft gesprochen: "Es geht um Struktur und um Mentalität, die Struktur aber kommt bei mir zuerst. Und meine Spieler haben eine super Mentalität."

Andrichs Aussagen findet Hjulmand übrigens "sehr, sehr gut. Wir wissen, wir haben etwas zu verbessern. Wir wissen aber auch, dass wir uns verbessern wollen." Den Stand der Dinge in Sachen Lernfähigkeit kann seine Mannschaft heute gegen St. Pauli vorstellen.

