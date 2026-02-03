Lindsey Vonn: Ski-Rennfahrerin will trotz Kreuzbandriss starten

Lindsey Vonn verkündet wenige Tage nach ihrem Sturz in Crans-Montana eine heftige Diagnose. Dennoch will die Ski-Rennfahrerin in Cortina d'Ampezzo um eine Medaille kämpfen.

Lindsey Vonn (USA) verkündet ihren spektakulären Plan bei einer Pressekonferenz. Quelle: dpa

Speed-Queen Lindsey Vonn hat bei ihrem schweren Sturz in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten, ihren Olympia-Traum aber nicht aufgegeben. "Das Leben ist nicht perfekt", sagte die 41-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Olympia-Ort Cortina d'Ampezzo, wo sie erstmals eine Diagnose bekannt gab und am Sonntag in ihrer Spezialdisziplin Abfahrt um Gold fahren will.

Vonn fährt mit Teilprothese im rechten Knie

"Ich habe keine Schmerzen", ergänzte Vonn, die seit ihrem Comeback in der vergangenen Saison mit einer Teilprothese im rechten Knie fährt. Nach dem Sturz am vergangenen Freitag bei der Weltcup-Abfahrt in der Schweiz habe sie "ein schlechtes Gefühl" gehabt, "aber ich habe die Hoffnung hochgehalten, ich habe nicht geweint".

Am Dienstag bin ich Ski gefahren, das Knie ist nicht geschwollen. Ich fühle mich besser als 2019 bei der WM - und da hatte ich keinen Kreuzbandriss. „ Lindsey Vonn

Ob sie nach dem Rennen in der Königinnen-Disziplin noch weitere Rennen bei Olympia bestreiten wird, ließ sie offen: "Ziel ist die Abfahrt. Ich muss erst abwarten, wie es sich anfühlt. Ich muss erst 85 Meilen die Stunde fahren, dann kann ich es sagen."

Ihr Knie will sie im Rennen mit einer Orthese schützen, die sie auch rechts trägt. "Ich hatte noch nie Angst, ich war immer eine Abenteurerin", sagte sie. Und sie kenne ihren Körper nach Jahren der Skirennen und der Verletzungen "sehr gut".

Ich fühle mich glücklich, dass ich noch immer das tun kann, was ich so sehr liebe. „ Lindsey Vonn

Vonn ist Rekordsiegerin in Cortina

Vonn will in Cortina, wo sie im Weltcup Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen. In Crans-Montana hatte sie bei kniffligen Verhältnissen nach dem Sprung ins "Fuchsloch" das Gleichgewicht verloren. Sie geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein.

