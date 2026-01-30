Kurz vor den olympischen Winterspielen ist Lindsey Vonn bei der Abfahrt in Crans Montana gestürzt. Das Rennen wurde kurz darauf abgesagt.

Stürzte in Crans Montana schwer: Ski-Star Lindsey Vonn. Quelle: AFP

Ski-Star Lindsey Vonn ist bei der Weltcup-Abfahrt von Crans-Montana heftig gestürzt. Die Amerikanerin kam bei dem Rennen in der Schweiz schon nach wenigen Fahrsekunden nach einem Sprung zu Fall und rutschte in ein Fangnetz. Das Rennen wurde danach wegen schlechter Sicht bei zunehmendem Schneefall abgebrochen.

Vonn hält sich das Knie

Die 41-Jährige, die beste Abfahrerin des Winters und Favoritin auf Olympia-Gold, stand erst zögerlich wieder auf, nachdem sich einige Betreuer um die Sportlerin gekümmert hatten. Vonn konnte dann zwar wieder mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das Knie.

Übertragung aus Crans Montana. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Moderation: Amelie Stiefvatter. Experte: Marco Büchel. 30.01.2026 | 64:53 min

Unklar blieb zunächst, ob sie sich das Gelenk verletzt hatte. Vonn war zur vorigen Saison mit einer Teilprothese im Knie in den Weltcup zurückgekehrt. Sie wagte das Comeback mit dem großen Ziel, bei den Winterspielen in dieser Saison in Cortina d'Ampezzo noch einmal eine Medaille zu gewinnen.

Schon vor Vonn mehrere Stürze

Vor Vonn, die mit der Startnummer sechs auf die anspruchsvolle Piste "Mont Lachaux" gegangen war, stürzten bereits zwei weitere Athletinnen. Die Österreicherin Nina Ortlieb kam mit einem "blauen Fleck am Kinn" davon, wie sie erzählte. Marte Monsen (Norwegen) musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.

Nach dem schrecklichen Bar-Unglück mit 40 Toten steht der alpine Ski-Weltcup im schweizerischen Crans-Montana ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer. 30.01.2026 | 1:45 min

"Crans-Montana war schon immer eine schwierige Abfahrt, die ein gewisses Limit von den Frauen fordert", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier im ZDF: "Die Präparation ist nicht schlecht, aber nicht ganz gleichmäßig, das ist eine extreme Herausforderung." Die Stürze führte er auf "individuelle skifahrerische Fehler" zurück.

Gemischte Reaktionen zu Abbruch

Die Athletinnen im Startbereich, darunter Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann, reagierten mit Unverständnis auf den Abbruch und diskutierten die Entscheidung aufgebracht untereinander. "Es hat sich nicht wie irgendetwas Verrücktes angefühlt", sagte Jacqueline Wiles (USA), die zu diesem Zeitpunkt in Führung lag und Vonn im Ziel getröstet hatte, über ihre Fahrt.

Wiles zeigte aber auch Verständnis für die Rennjury: "Es ist ein harter Tag. Man sollte jede schützen." Ortlieb ergänzte: "Wenn die beste Skifahrerin, Lindsey Vonn, auch scheitert, dann zeigt das schon, dass die Piste aktuell sehr anspruchsvoll ist."

Quelle: dpa, SID