Ski Alpin - Super-G: Emma Aicher dominiert in Tarvisio

Olympia kann kommen: Nach Platz fünf in der Abfahrt hat Emma Aicher noch eins drauf gesetzt und den Super-G in Tarvisio vor Lindsey Vonn und Ester Ledecka gewonnen.

Der Super-G der Frauen im italienischen Tarvisio relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus. 18.01.2026 | 60:08 min

Skirennläuferin Emma Aicher hat drei Wochen vor den Olympischen Spielen ihre Rolle als Anwärterin auf eine Medaille eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Super-G in Tarvisio, wo tags zuvor Kira-Weidle Winkelmann als Zweite des Abfahrtsrennens geglänzt hatte, feierte die 22 Jahre Allrounderin ihren vierten Sieg im Weltcup.

Emma Aicher ist mit dem Skifahren in Schweden aufgewachsen, ehe sie zum DSV wechselte. 2025 kam der Durchbruch. Die Allrounderin will an die Spitze - und andere motivieren. 25.10.2025 | 2:54 min

Auch Vonn wieder auf dem Podest

Aicher, in der Abfahrt starke Fünfte, fuhr bei ihrem zweiten Sieg in der zweitschnellsten alpinen Disziplin in einer eigenen Liga. Am nächsten kam ihr Lindsey Vonn (USA/+0,27 Sekunden), die im achten Speed-Rennen des Winters zum siebten Mal auf das Podest fuhr.

Die drittplatzierte Ester Ledecka aus Tschechien, Olympiasiegerin von 2018, lag schon 0,94 Sekunden zurück. Für Aicher ist es der zweite Saisonsieg. Im Dezember hatte sie in St. Moritz eine Abfahrt gewonnen - ebenfalls vor Vonn, die am Tag zuvor Rang drei hinter Nicol Delago aus Italien und Weidle-Winkelmann belegt hatte.

Emma Aicher feiert bei der Abfahrt in St. Moritz ihren dritten Weltcupsieg und blickt einer großen Zukunft entgegen. Auch Superstar Lindsey Vonn ist beeindruckt. 13.12.2025 | 1:00 min

