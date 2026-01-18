  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Ski Alpin - Super-G: Emma Aicher dominiert in Tarvisio

Super-G in Tarvisio:Emma Aicher siegt vor Lindsey Vonn und Ester Ledecka

|

Olympia kann kommen: Nach Platz fünf in der Abfahrt hat Emma Aicher noch eins drauf gesetzt und den Super-G in Tarvisio vor Lindsey Vonn und Ester Ledecka gewonnen.

Emma Aicher nimmt nimmt am FIS Alpinen Skiweltcups in Tarvisio, Italien, am 18. Januar 2026 teil.

Der Super-G der Frauen im italienischen Tarvisio relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

18.01.2026 | 60:08 min

Skirennläuferin Emma Aicher hat drei Wochen vor den Olympischen Spielen ihre Rolle als Anwärterin auf eine Medaille eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Super-G in Tarvisio, wo tags zuvor Kira-Weidle Winkelmann als Zweite des Abfahrtsrennens geglänzt hatte, feierte die 22 Jahre Allrounderin ihren vierten Sieg im Weltcup. 

Skirennläuferin Emma Aicher blickt auf ein Rennbild von ihr.

Emma Aicher ist mit dem Skifahren in Schweden aufgewachsen, ehe sie zum DSV wechselte. 2025 kam der Durchbruch. Die Allrounderin will an die Spitze - und andere motivieren.

25.10.2025 | 2:54 min

Auch Vonn wieder auf dem Podest

Aicher, in der Abfahrt starke Fünfte, fuhr bei ihrem zweiten Sieg in der zweitschnellsten alpinen Disziplin in einer eigenen Liga. Am nächsten kam ihr Lindsey Vonn (USA/+0,27 Sekunden), die im achten Speed-Rennen des Winters zum siebten Mal auf das Podest fuhr.

Die drittplatzierte Ester Ledecka aus Tschechien, Olympiasiegerin von 2018, lag schon 0,94 Sekunden zurück. Für Aicher ist es der zweite Saisonsieg. Im Dezember hatte sie in St. Moritz eine Abfahrt gewonnen - ebenfalls vor Vonn, die am Tag zuvor Rang drei hinter Nicol Delago aus Italien und Weidle-Winkelmann belegt hatte.

Skifahrerin Emma Aicher aus Deutschland jubelt beim FIS Skiweltcup in St. Moritz, Schweiz, am 13.12.2025.

Emma Aicher feiert bei der Abfahrt in St. Moritz ihren dritten Weltcupsieg und blickt einer großen Zukunft entgegen. Auch Superstar Lindsey Vonn ist beeindruckt.

13.12.2025 | 1:00 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete ZDF Sportstudio live am 18.01.2026 ab 10:15 Uhr in dem Beitrag "Super-G der Frauen am 18. Januar".
Themen
SportWintersport

Mehr zum Ski Alpin

  1. Die deutsche Skirennläuferin Kira Weidle-Winkelmann in Aktion im Rennen beim FIS World Cup in Tarvisio

    Sport | Wintersport:Abfahrt der Frauen in Tarvisio

    Video77:11
  2. Linus Straßer nimmt am ersten Lauf des Herren-Slalomrennens in Wengen am 18. Januar 2026 teil.

    Sport | Wintersport:Slalom der Männer in Wengen, 1. Lauf

    Video27:07
  3. Sportstudio: Biathlon

    Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Weltcupstände, Termine

  4. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Demnächst live

Aktuelle Videos zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40