Ski Alpin: Weidle-Winkelmann rast in Tarvisio aufs Podest

Ski Alpin - Abfahrtsweltcup:Weidle-Winkelmann rast in Tarvisio aufs Podest
Olympia kann kommen: Kira Weidle-Winkelmann hat im Abfahrts-Weltcup in Tarvisio den zweiten Podestplatz der Saison geholt. Schneller war nur Nicol Delago.
Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann hat drei Wochen vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele ein weiteres Zeichen gesetzt. Die Starnbergerin fuhr in der Abfahrt von Tarvisio auf Rang zwei. Es ist bereits ihr zweiter Podestplatz in dieser Saison, insgesamt ist es die achte Podiumsplatzierung ihrer Karriere.
Vonn wieder auf dem Podest, Aicher gute Fünfte
Ihren ersten Weltcup-Sieg verbuchte die Italienerin Nicol Delago, die bei ihrem Heimrennen Schnellste war. US-Star Lindsey Vonn überzeugte als Dritte erneut. Weidle-Winkelmanns Teamkollegin Emma Aicher landete auf Rang fünf.
Stellenweise erschwerte Nebel die Sicht auf der Piste Di Prampero. Ein Fehler im unteren Streckenabschnitt kostete Weidle-Winkelmann wertvolle Zeit und den möglichen ersten Weltcup-Sieg der Karriere. Im italienischen Cortina d'Ampezzo, wo im Februar die Olympia-Rennen der Frauen ausgetragen werden, holte die 29-Jährige vor fünf Jahren WM-Silber in der Abfahrt.
