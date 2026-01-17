  3. Merkliste
Ski Alpin: Weidle-Winkelmann rast in Tarvisio aufs Podest

vor 20 Minuten
Ski Alpin - Abfahrtsweltcup:Weidle-Winkelmann rast in Tarvisio aufs Podest

Olympia kann kommen: Kira Weidle-Winkelmann hat im Abfahrts-Weltcup in Tarvisio den zweiten Podestplatz der Saison geholt. Schneller war nur Nicol Delago.

Die deutsche Skirennläuferin Kira Weidle-Winkelmann in Aktion im Rennen beim FIS World Cup in Tarvisio

Die Abfahrt der Frauen beim alpinen Ski-Weltcup in Tarvisio/Italien live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

17.01.2026 | 77:11 min

Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann hat drei Wochen vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele ein weiteres Zeichen gesetzt. Die Starnbergerin fuhr in der Abfahrt von Tarvisio auf Rang zwei. Es ist bereits ihr zweiter Podestplatz in dieser Saison, insgesamt ist es die achte Podiumsplatzierung ihrer Karriere.

Das tut weh, aber letztendlich weiß ich, dass ich dabei bin und es auf jeden Fall möglich ist, ein Rennen zu gewinnen.

Kira Weidle-Winkelmann im ZDF

Abfahrt der Frauen: Kira Weidle-Winkelmann (GER) in Aktion beim alpinen Ski-Weltcup.

Kira Weidle-Winkelmann läuft mit Startnummer 1 zum ersten Mal seit drei Jahren aufs Podest. In der Abfahrt in Val d'Isere ist nur Cornelia Hütter schneller.

20.12.2025 | 0:48 min

Vonn wieder auf dem Podest, Aicher gute Fünfte

Ihren ersten Weltcup-Sieg verbuchte die Italienerin Nicol Delago, die bei ihrem Heimrennen Schnellste war. US-Star Lindsey Vonn überzeugte als Dritte erneut. Weidle-Winkelmanns Teamkollegin Emma Aicher landete auf Rang fünf.

Stellenweise erschwerte Nebel die Sicht auf der Piste Di Prampero. Ein Fehler im unteren Streckenabschnitt kostete Weidle-Winkelmann wertvolle Zeit und den möglichen ersten Weltcup-Sieg der Karriere. Im italienischen Cortina d'Ampezzo, wo im Februar die Olympia-Rennen der Frauen ausgetragen werden, holte die 29-Jährige vor fünf Jahren WM-Silber in der Abfahrt.

Skifahrerin Emma Aicher aus Deutschland in Aktion während der Abfahrt der Damen beim FIS Skiweltcup in St. Moritz, Schweiz, am 13.12.2025.

Emma Aicher hat bei der Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn und Sofia Goggia die Show gestohlen und feierte den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

13.12.2025 | 0:25 min

Quelle: Reuters

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete ZDF Sportstudio live am 17.01.2026 um 10:40 Uhr in dem Beitrag "Abfahrt der Frauen am 17. Januar".
