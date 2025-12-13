Ski Alpin: Aicher holt sensationell Abfahrtssieg in St. Moritz

Ski Alpin in St. Moritz:Aicher holt überraschend Abfahrtssieg vor Vonn
Einen Tag nach ihrem 83. Weltcupsieg verpasste Lindsey Vonn nur knapp Nr. 84. Den schnappte ihr sensationell Emma Aicher in der Abfahrt in St. Moritz vor der Nase weg.
Deutschlands alpine Ski-Hoffnung Emma Aicher hat bei der zweiten Weltcup-Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn (USA) und Sofia Goggia (Italien) eindrucksvoll die Show gestohlen.
Mit einer nahezu fehlerfreien Fahrt schob sich die 22 Jahre alte Allrounderin an den beiden Top-Favoritinnen vorbei auf Platz eins und feierte den dritten Sieg ihrer Karriere. Im Ziel der sonnenüberfluteten Corviglia lag die Gefühlsskifahrerin Aicher solide 0,24 Sekunden vor Vonn, die am Vortag zu ihrem 83. Sieg im Weltcup gefahren war.
Weidle holt auch noch Weltcup-Punkte
Die Olympiazweite Goggia lag 0,05 Sekunden hinter der 41 Jahre alten Amerikanerin, deren Jubel über ihre vermeintliche Bestzeit rund zwei Minuten später von Aicher jäh gestört wurde.
Kira Weidle-Winkelmann platzierte sich mit 1,34 Sekunden Rückstand auf Rang 14 (+1,34 Sekunden). Die nationale Olympianorm hatte sie am Freitag mit Rang acht erfüllt. Eine bessere Platzierung am Samstag vergab Weidle-Winkelmann durch einen Fehler im oberen Streckenteil, als sie nach einem misslungenen Sprung beinahe auf dem Hosenboden gelandet wäre.
