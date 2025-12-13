  3. Merkliste
Ski Alpin: Aicher holt sensationell Abfahrtssieg in St. Moritz

vor 24 Minuten
Belarus lässt mehr als 100 politische Gefangene frei - darunter Maria Kolesnikowa und Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki

Ski Alpin in St. Moritz:Aicher holt überraschend Abfahrtssieg vor Vonn

|

Einen Tag nach ihrem 83. Weltcupsieg verpasste Lindsey Vonn nur knapp Nr. 84. Den schnappte ihr sensationell Emma Aicher in der Abfahrt in St. Moritz vor der Nase weg.

Skifahrerin Emma Aicher aus Deutschland in Aktion während der Abfahrt der Damen beim FIS Skiweltcup in St. Moritz, Schweiz, am 13.12.2025.

Emma Aicher hat bei der Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn und Sofia Goggia die Show gestohlen und feierte den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

13.12.2025 | 0:25 min

Deutschlands alpine Ski-Hoffnung Emma Aicher hat bei der zweiten Weltcup-Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn (USA) und Sofia Goggia (Italien) eindrucksvoll die Show gestohlen.

Mit einer nahezu fehlerfreien Fahrt schob sich die 22 Jahre alte Allrounderin an den beiden Top-Favoritinnen vorbei auf Platz eins und feierte den dritten Sieg ihrer Karriere. Im Ziel der sonnenüberfluteten Corviglia lag die Gefühlsskifahrerin Aicher solide 0,24 Sekunden vor Vonn, die am Vortag zu ihrem 83. Sieg im Weltcup gefahren war.

Skirennfahrerin Lindsey Vonn jubelt nach ihrer Zieldurchfahrt bei der Abfahrt in St. Moritz am 12.12.2025.

Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat nach fast acht Jahren wieder einen Weltcup-Sieg gefeiert. Die Abfahrt in St. Moritz dominierte die 41-Jährige wie zu besten Zeiten.

12.12.2025 | 2:24 min

Weidle holt auch noch Weltcup-Punkte

Die Olympiazweite Goggia lag 0,05 Sekunden hinter der 41 Jahre alten Amerikanerin, deren Jubel über ihre vermeintliche Bestzeit rund zwei Minuten später von Aicher jäh gestört wurde.

Kira Weidle-Winkelmann platzierte sich mit 1,34 Sekunden Rückstand auf Rang 14 (+1,34 Sekunden). Die nationale Olympianorm hatte sie am Freitag mit Rang acht erfüllt. Eine bessere Platzierung am Samstag vergab Weidle-Winkelmann durch einen Fehler im oberen Streckenteil, als sie nach einem misslungenen Sprung beinahe auf dem Hosenboden gelandet wäre.

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete ZDF sportstudio in dem Beitrag "Aicher düpiert gesamte Weltelite und siegt vor Vonn" am 13.12.2025 um 12:28 Uhr.
