US-Skistar mit 82. Weltcupsieg: Paukenschlag von Lindsey Vonn

Ski-Superstar Lindsey Vonn hat bei der Abfahrt in St. Moritz den ersten Weltcup-Sieg seit fast acht Jahren gefeiert. Sie triumphierte mit großem Vorsprung auf die Konkurrenz.

Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat nach fast acht Jahren wieder einen Weltcup-Sieg gefeiert. Die Abfahrt in St. Moritz dominierte die 41-Jährige wie zu besten Zeiten. 12.12.2025 | 2:24 min

Skirennläuferin Lindsey Vonn hat bei der ersten Abfahrt des Olympia-Winters im Ski Alpin für einen Paukenschlag gesorgt. Im Schweizer St. Moritz fuhr die 41 Jahre alte Amerikanerin in der zweiten Saison nach ihrem Comeback zu ihrem 82. Sieg im Weltcup - sieben Jahre, acht Monate und 28 Tage nach ihrem 81. im März 2018 im schwedischen Are.

Knapp ein Jahr später, im Februar 2019, war Vonn zurückgetreten. Ihr Comeback feierte sie vor einem Jahr ebenfalls in St. Moritz

Aicher und Weidle überzeugen mit Top-Ten-Platzierungen

Während Emma Aicher als Fünfte und Kira Weidle-Winkelmann als Achte überzeugen konnten, fuhr Vonn, der bei einer Operation im April 2024 eine Teilprothese im rechten Knie eingesetzt worden war, in einer eigenen Liga.

Emma Aicher fährt in Levi zum besten Slalom-Ergebnis ihrer Karriere. Beim Sieg der überragenden Mikaela Shiffrin wird die 22-Jährige Dritte. Knapp dahinter: Teamkollegin Lena Dürr. 15.11.2025 | 3:13 min

Im Ziel der Corviglia lag die Olympiasiegerin von 2010 mit einem Vorsprung von 0,98 Sekunden vor der Überraschungszweiten Magdalena Egger aus Österreich. Dritte wurde die WM-Zweite Mirjam Puchner, ebenfalls aus Österreich (+1,16). "Es ist unfassbar", sagte Ex-Skistar Neureuther als TV-Experte der ARD über Vonns Leistung:

Das war mit das Beste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. „ Ex-Skistar Felix Neureuther

Und sie sei noch nicht mal zu 100 Prozent sauber gefahren, erklärte die strahlende Vonn selbst. Im Ziel hatte sich die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 zunächst in den Schnee fallen lassen. Als sie wieder aufgestanden war, gab sie einen kleinen Freudenschrei von sich und winkte in die Kamera. Als ihr im Interviewbereich später ein Handy gereicht wurde, begann sie zu weinen. Vonn zeigte nicht nur eine famose Fahrt, sondern wie gewohnt auch die ganz großen Emotionen.

Historischer Sieg als Ansage an die Kritiker

Sie habe all die Kritik als Motivation genommen, ließ Vonn noch einmal wissen. Bei ihrem Comeback im vergangenen Winter war sie von mehreren Ex-Skigrößen verbal heftig angegangen worden. Spätestens mit diesem Sieg schlug sie nun eindrucksvoll zurück.

Von der Rückkehrerin zur großen Favoritin für die Olympischen Spiele im Februar - so schnell kann es gehen. Sie verschiebe Grenzen, sagte Neureuther über die nun mit Abstand älteste Weltcup-Gewinnerin der Alpin-Geschichte. Der frühere norwegische Skistar Aksel Lund Svindal, der seit Sommer zu ihrem Trainerstab gehört, fiel Vonn nach dem Rennen erleichtert um den Hals. Es scheint, als habe sich mit dem "Team Lundsey" eine neue Traumkombination gefunden. Als könne sich Vonn ihren Wunsch von einer weiteren Olympia-Medaille tatsächlich noch erfüllen.

Vonn fährt mit Teilprothese im Knie

Der Konkurrenz dürfte Vonns denkwürdiger und historischer Auftritt acht Wochen vor den Winterspielen jedenfalls zu denken geben. Trotz ihres für eine Leistungssportlerin fortgeschrittenen Alters und einer Teilprothese im Knie, mit der sie inzwischen fährt, wirkt die in ihrer Karriere von schon so vielen Verletzungen gezeichnete Amerikanerin fit wie lange nicht - und demnach kaum zu stoppen. Auch am Samstag nicht? Sie sei selbst gespannt, sagte Vonn.

Wenn in St. Moritz die zweite Abfahrt des Winters ausgetragen wird, ist Vonn diejenige, die es zu schlagen gilt. Dann wird aus der Göttin die Gejagte.

