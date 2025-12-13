Wintersport kompakt: Aicher triumphiert bei Abfahrt in St. Moritz

Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.
So nah an den deutschen Biathlon-Stars wie nie: Ein Jahr voller Druck, Tränen und Emotionen – mit intimen Einblicken ins Herz des Teams.
von Christopher Brass
Dritter Weltcupsieg für Deutschlands Ski-Ass Emma Aicher: Bei der Abfahrt in St. Moritz lässt sie US-Star Lindsey Vonn hinter sich. Erfolge gibt es auch im Biathlon und Skispingen.
