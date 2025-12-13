  3. Merkliste
Wintersport kompakt: Aicher triumphiert bei Abfahrt in St. Moritz

von Christopher Brass

Skifahrerin Emma Aicher aus Deutschland in Aktion während der Abfahrt der Damen beim FIS Skiweltcup in St. Moritz, Schweiz, am 13.12.2025.

Dritter Weltcupsieg für Deutschlands Ski-Ass Emma Aicher: Bei der Abfahrt in St. Moritz lässt sie US-Star Lindsey Vonn hinter sich. Erfolge gibt es auch im Biathlon und Skispingen.

