  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Sport
Übersicht
Bundesliga
Champions League
DFB-Pokal
Sport

Emma Aicher - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Emma Aicher

Emma Aicher ist eine deutsche alpine Skirennläuferin mit schwedischen Wurzeln. Neben dem Slalom und Riesenslalom geht sie auch in den Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt an den Start. Aicher holte 2025 ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt in Kvitfjell. 2022 gewann sie die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking. ZDfheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.

Aktuelle Nachrichten zu Emma Aicher

  1. Emma Aicher

    In allen Disziplinen am Start:Emma Aicher: Pisten-Juwel mit rosiger Zukunft

    von Stephan Klemm
    mit Video
  2. Die deutsche Emma Aicher reagiert im Zielbereich.

    Deutscher Sieg im Ski Alpin:Emma Aicher gewinnt Super-G in La Thuile

    mit Video
  3. Emma Aicher jubelt

    Abfahrt in Kvitfjell:Emma Aicher feiert ersten Weltcup-Sieg

    mit Video
  4. Ski Alpin: Emma Aicher.

    Ski Alpin - Abfahrt:Aicher fährt in Kvitfjell aufs Podest

    mit Video
  5. Justin Murisier und Marco Odermatt aus der Schweiz jubeln während der Medaillenvergabe mit teilweise abrasierten Haaren.

    Gewinner und Verlierer in Saalbach:Alpine Ski-WM: Körbe, Erfolge und Kopfrasuren

    von Elisabeth Schlammerl
  6. Super G

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Super G bei WM in Saalbach Hinterglemm

    von Michael Kreutz
    0:59 min

Biografie

Emma Aicher wurde 2003 in Schweden geboren. Mit 17 Jahren zog sie Familie in die Schweiz und wechselte 2020 zum Deutschen Skiverband.

Nach ihrem Weltcup-Debüt 2021 gewann sie 2022 bei den Olypischen Winterspielen in Peking im deutschen Team unter anderem mit Lena Dürr und Linus Straßer die Silbermedallie im Mannschaftswettbewerb. Im selben Jahr sicherte sie sich bei den Juniorenweltmeisterschaften drei Silbermedaillen in Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.

Am 1. März 2025 feierte Aicher ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt in Kvitfjell. Nur 13 Tage später gewann sie ihren ersten Super-G-Weltcup in La Thuile. Mit diesen Erfolgen etablierte sie sich als eine der führenden deutschen Skirennläuferinnen.

Mehr zum Thema Ski Alpin in der Übersicht

Österreich, Saalbach: Christina Ager (AUT) während dem Super-G der Frauen, im Rahmen des Ski-Weltcup Finales

Ski Alpin