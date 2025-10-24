Emma Aicher - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Emma Aicher
Emma Aicher ist eine deutsche alpine Skirennläuferin mit schwedischen Wurzeln. Neben dem Slalom und Riesenslalom geht sie auch in den Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt an den Start. Aicher holte 2025 ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt in Kvitfjell. 2022 gewann sie die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking. ZDfheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.
Aktuelle Nachrichten zu Emma Aicher
In allen Disziplinen am Start:Emma Aicher: Pisten-Juwel mit rosiger Zukunftvon Stephan Klemmmit Video
Deutscher Sieg im Ski Alpin:Emma Aicher gewinnt Super-G in La Thuilemit Video
Abfahrt in Kvitfjell:Emma Aicher feiert ersten Weltcup-Siegmit Video
Ski Alpin - Abfahrt:Aicher fährt in Kvitfjell aufs Podestmit Video
Gewinner und Verlierer in Saalbach:Alpine Ski-WM: Körbe, Erfolge und Kopfrasurenvon Elisabeth Schlammerl
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Super G bei WM in Saalbach Hinterglemmvon Michael Kreutz0:59 min
Biografie
Emma Aicher wurde 2003 in Schweden geboren. Mit 17 Jahren zog sie Familie in die Schweiz und wechselte 2020 zum Deutschen Skiverband.
Nach ihrem Weltcup-Debüt 2021 gewann sie 2022 bei den Olypischen Winterspielen in Peking im deutschen Team unter anderem mit Lena Dürr und Linus Straßer die Silbermedallie im Mannschaftswettbewerb. Im selben Jahr sicherte sie sich bei den Juniorenweltmeisterschaften drei Silbermedaillen in Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
Am 1. März 2025 feierte Aicher ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt in Kvitfjell. Nur 13 Tage später gewann sie ihren ersten Super-G-Weltcup in La Thuile. Mit diesen Erfolgen etablierte sie sich als eine der führenden deutschen Skirennläuferinnen.
