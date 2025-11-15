Ski Alpin: Aicher überrascht, Shiffrin eine Klasse für sich

Emma Aicher ist beim Slalom in Levi auf den dritten Rang gefahren. Besser war sie in dieser Disziplin noch nie. Ganz vorne und eine Klasse für sich: Mikaela Shiffrin.

Erster Slalom-Podiumsplatz ihrer Karriere: Emma Aicher Quelle: action press

Emma Aicher ist beim überlegenen Sieg von Mikaela Shiffrin aufs Podium gerast. Die 22-Jährige belegte beim ersten Weltcup-Slalom der Saison im finnischen Levi den starken dritten Rang und unterstrich mit dem besten Slalom-Ergebnis ihrer Karriere gleich einmal ihre Ambitionen im Olympia-Winter. Lena Dürr, noch Dritte nach dem ersten Lauf, verpasste als Vierte das Podium nur knapp.

Shiffrin distanziert die Konkurrenz

In einer eigenen Liga war allerdings Ausnahmefahrerin Shiffrin unterwegs, die sich beim zweiten Rennen der Olympia-Saison in Top-Form zeigte. Die US-Amerikanerin distanzierte Lara Colturi aus Albanien um 1,66 Sekunden. Aicher hatte 2,59 Sekunden Rückstand, Dürr lag 2,74 Sekunden zurück. Bestes Weltcup-Resultat von Aicher im Slalom war bisher ein sechster Rang gewesen.

Ich bin sehr zufrieden und freue mich. Ich hatte überhaupt nicht erwartet, dass ich auf dem Podest stehe. „ Emma Aicher

"Ich bin mit dem zweiten Lauf sehr zufrieden. Da habe ich gepusht, im ersten Durchgang ist mir das nicht so gelungen", sagte eine glückliche Aicher nach ihrer Aufholjagd von Platz sieben auf Rang drei.

Der 2. Lauf beim Weltcup-Slalom der Frauen im finnischen Levi im Relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus. 15.11.2025 | 60:02 min

Der traditionelle Slalom-Saisonstart in Levi bleibt damit eines von Shiffrins Lieblingsevents: In Lappland feierte sie schon ihren neunten Weltcupsieg und damit die neunte Patenschaft für ein Rentier. Insgesamt war es schon der 102. Weltcupsieg ihrer Karriere. "Es war sehr schön. Ich genieße es. Das Training im Sommer hat sich ausgezahlt", sagte die 30-Jährige.

Weltcup-Premiere für Romy Ertl

Jessica Hilzinger (+3,32) hatte sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren können. Romy Ertl, 18 Jahre alte Tochter der ehemaligen Weltmeisterin Martina Ertl, war bei ihrem Weltcup-Debüt nach einem Fahrfehler im ersten Durchgang früh ausgeschieden. Sie war mit Startnummer 74 ins Rennen gegangen.

Am Sonntag (10 und 13 Uhr/im ZDF-Livestream) findet der Slalom der Männer in Levi statt. Die deutschen Hoffnungen trägt Linus Straßer.

Greta Sachsenröder und Romy Renz gelten im deutschen Ski-Nachwuchs als Ausnahmetalente. Der Weg an die Spitze ist aber lang und schwierig. 15.02.2021 | 25:24 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.