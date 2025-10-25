Auftakt in Sölden: Heimsieg für Österreicherin Scheib - Dürr 14.

Die Österreicherin Julia Scheib darf sich ab heute Weltcup-Siegerin nennen. Sie gewann den Riesenslalom in Sölden und begeisterte die Fans auf dem Gletscher. Lena Dürr wurde 14.

Julia Scheib feierte in beim Auftakt in Sölden ihren ersten Weltcupsieg. Quelle: AP

Julia Scheib hat beim Saisonauftakt in Sölden für einen österreichischen Heimsieg gesorgt - das deutsche Team indes die Top Ten verpasst. Lena Dürr belegte beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner den 14. Rang. Emma Aicher, deren große Stärken ohnehin in anderen Disziplinen liegen, musste sich nach zwei durchwachsenen Fahrten mit Platz 28 begnügen.

Premieren-Erfolg für Österreicherin Scheib

Scheib feierte beim Alpin-Auftakt in Tirol ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt und beendete damit eine lange Durststrecke der Österreicherinnen. Den bislang letzten Heimerfolg in Sölden hatte Anna Veith vor elf Jahren eingefahren.

Hinter Scheib fuhren die US-Amerikanerin Paula Moltzan und die Schweizerin Lara Gut-Behrami auf das Podium. US-Superstar Mikaela Shiffrin belegte trotz der hohen Startnummer 20 den vierten Rang.

Dürr vor Auftakt noch erkältet

Dürr, deren Fokus auf dem Slalom liegt, hatte wegen einer Erkältung in den Tagen vor dem Saisonauftakt kaum trainieren können. Sie sei etwas in Sorge gewesen, ob ihre Kräfte reichen würden, erklärte die 34-Jährige. Trotz mitunter schwieriger Sichtverhältnisse kam sie im ersten Lauf aber ordentlich zurecht.

Im zweiten Durchgang wollte sie noch "eine Schippe drauflegen", was der WM-Dritten im Torlauf von 2023 dann allerdings nicht mehr gelang. Ein "Kampf" und "unglaublich anstrengend" sei es gewesen, meinte Dürr dennoch zufrieden. Sie habe zwei "grundsolide Läufe" runtergebracht, freue sich aber nun auf ein "paar Slalom-Tage", sagte die 34-Jährige im ZDF.

Ein Anfang ist gemacht, aber es ist noch Luft nach oben. „ Lena Dürr nach ihrem 14. Platz im Riesenslalom von Sölden

Die Männer sind am Sonntag dran

Am Sonntag (10 und 13 Uhr/live im ZDF-Livestream und im ZDF) steht der Riesenslalom der Männer an. Der Schweizer Gesamtweltcupsieger und Dominator der vergangenen Jahre, Marco Odermatt, ist einmal mehr der klare Favorit. Als aussichtsreichster deutscher Starter gilt Anton Grammel.

