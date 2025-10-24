Marco Odermatt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Marco Odermatt wurde 1997 in der Schweiz geboren. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2018 in Davos gewann er fünf Goldmedaillen. Ab 2018 feierte Odermatt erste Erfolge im Weltcup. Zuletzt krönte er sich viermal in Serie zum Gesamtweltcup-Sieger. Er ist Weltmeister in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom sowie Olympiasieger im Riesenslalom.