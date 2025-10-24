  3. Merkliste
Marco Odermatt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Marco Odermatt

Marco Odermatt ist ein Skirennfahrer aus der Schweiz, der auf die Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrt spezialisiert ist. Als mehrfacher Gesamtsieger dominiert Odermatt seit Jahren den Weltcup. Er gewann eine olympische Goldmedaille im Riesenslalom sowie dreimal Gold bei Weltmeisterschaften. ZDFheute informiert zu aktuellen Nachrichten zum Skirennfahrer Marco Odermatt.

Aktuelle Nachrichten zu Marco Odermatt

Biografie

Marco Odermatt wurde 1997 in der Schweiz geboren. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2018 in Davos gewann er fünf Goldmedaillen. Ab 2018 feierte Odermatt erste Erfolge im Weltcup. Zuletzt krönte er sich viermal in Serie zum Gesamtweltcup-Sieger. Er ist Weltmeister in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom sowie Olympiasieger im Riesenslalom.

