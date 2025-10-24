Marco Odermatt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Marco Odermatt
Marco Odermatt ist ein Skirennfahrer aus der Schweiz, der auf die Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrt spezialisiert ist. Als mehrfacher Gesamtsieger dominiert Odermatt seit Jahren den Weltcup. Er gewann eine olympische Goldmedaille im Riesenslalom sowie dreimal Gold bei Weltmeisterschaften. ZDFheute informiert zu aktuellen Nachrichten zum Skirennfahrer Marco Odermatt.
Aktuelle Nachrichten zu Marco Odermatt
Tolle Stimmung bei Ski-WM:Rotweißrotes Skifest mit fairen Fansvon Elisabeth Schlammerlmit Video
Die Stars der Alpinen Ski-WM:Lindsey Vonn träumt - Marco Odermatt drohtvon Elisabeth Schlammerlmit Video
Super-G in Kitzbühel:Odermatt siegt erstmals auf der Streifmit Video
Weltcup in Schladming:Odermatt - Maß aller Dinge im Riesenslalomvon Jochen Esser1:01 min
Biografie
Marco Odermatt wurde 1997 in der Schweiz geboren. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2018 in Davos gewann er fünf Goldmedaillen. Ab 2018 feierte Odermatt erste Erfolge im Weltcup. Zuletzt krönte er sich viermal in Serie zum Gesamtweltcup-Sieger. Er ist Weltmeister in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom sowie Olympiasieger im Riesenslalom.