Weltcup-Auftakt: Odermatt trotzt im Riesenslalom Wind und Wetter

Weltcup-Auftakt der Männer in Sölden:Topfavorit Odermatt trotzt im Riesenslalom Wind und Wetter
Den deutschen Skirennläufern ist ein vielversprechender Start in den Olympia-Winter gelungen. Dominator Marco Odermatt war aber wieder einmal nicht zu stoppen.
Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt ist trotz Wetterkapriolen mit einem Sieg in die neue Saison gestartet - ein deutsches Trio raste in die Top 20.
Odermatt, zuletzt viermal in Serie Gesamtweltcupsieger, gewann den Riesenslalom in Sölden vor dem Österreicher Marco Schwarz und Atle Lie McGrath aus Norwegen. Anton Grammel fuhr als bester Deutscher auf Rang elf.
46. Weltcup-Sieg für Odermatt
Wind und Schneefall verzögerten den Start des zweiten Durchgangs, in dem auch drei weitere deutsche Skirennfahrer punkteten: Fabian Gratz als 17., Jonas Stockinger als 19. und der einstige Parallel-Weltmeister Alexander Schmid bei seinem Comeback nach einer weiteren schweren Knieverletzung auf Platz 27.
Dominator Odermatt dürfte auch in der Olympia-Saison das Maß aller Dinge sein. Der Sieg in Sölden war bereits sein insgesamt 46. im Weltcup.
Grammel mit Aufwärtstrend
Grammel indes könnte in diesem Winter der größte deutsche Trumpf im Riesenslalom werden. Bereits am Ende der vergangenen Saison, auch bei der WM in Saalbach-Hinterglemm, hatte er aufhorchen lassen.
Vor dem Rennen auf dem Rettenbachferner habe er eine "gewisse Nervosität" verspürt, erklärte der 27-Jährige - auch wegen der Wetterverhältnisse.
Wegen Windes war der Start weiter nach unten verlegt worden, zwischenzeitlich zog dichter Nebel in den Steilhang. Später kam auch noch starker Schneefall dazu. Grammel, 2021 vorübergehend sogar aus dem DSV-Kader aussortiert, ließ sich von alldem aber nicht beirren.
