  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
wintersport

Weltcup-Auftakt: Odermatt trotzt im Riesenslalom Wind und Wetter

Weltcup-Auftakt der Männer in Sölden:Topfavorit Odermatt trotzt im Riesenslalom Wind und Wetter

|

Den deutschen Skirennläufern ist ein vielversprechender Start in den Olympia-Winter gelungen. Dominator Marco Odermatt war aber wieder einmal nicht zu stoppen.

Der Schweizer Marco Odermatt gewinnt das Rennen in Söden.

Marco Odermatt hat einen glänzenden Start in die Saison erwischt.

Quelle: ap / Alessandro Trovati

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt ist trotz Wetterkapriolen mit einem Sieg in die neue Saison gestartet - ein deutsches Trio raste in die Top 20.

Odermatt, zuletzt viermal in Serie Gesamtweltcupsieger, gewann den Riesenslalom in Sölden vor dem Österreicher Marco Schwarz und Atle Lie McGrath aus Norwegen. Anton Grammel fuhr als bester Deutscher auf Rang elf.

46. Weltcup-Sieg für Odermatt

Wind und Schneefall verzögerten den Start des zweiten Durchgangs, in dem auch drei weitere deutsche Skirennfahrer punkteten: Fabian Gratz als 17., Jonas Stockinger als 19. und der einstige Parallel-Weltmeister Alexander Schmid bei seinem Comeback nach einer weiteren schweren Knieverletzung auf Platz 27.

Lara Gut Behrami (Schweiz) ist jetzt in Aktion.

Alpiner Weltcup-Auftakt in Sölden mit dem 2. Lauf im Riesenslalom der Frauen relive. Zuvor: Turn-WM in Jakarta in der Zusammenfassung.

25.10.2025 | 108:07 min

Dominator Odermatt dürfte auch in der Olympia-Saison das Maß aller Dinge sein. Der Sieg in Sölden war bereits sein insgesamt 46. im Weltcup.

Grammel mit Aufwärtstrend

Grammel indes könnte in diesem Winter der größte deutsche Trumpf im Riesenslalom werden. Bereits am Ende der vergangenen Saison, auch bei der WM in Saalbach-Hinterglemm, hatte er aufhorchen lassen.

Linus Strasser (GER) 3. Platz und Bronzemedaillengewinner am Sonntag, 16. Februar 2025, im Rahmen der Medaillen Zeremonie im Slalom der Männer, anl. der alpinen Ski-WM in Hinterglemm.

Happy End mit Bronze im Slalom für den DSV und Schweizer Sieger am Fließband - die Bilder der Ski-WM 2025.

16.02.2025 | 2:07 min

Vor dem Rennen auf dem Rettenbachferner habe er eine "gewisse Nervosität" verspürt, erklärte der 27-Jährige - auch wegen der Wetterverhältnisse.

Ich glaube, das war halbwegs in Ordnung, jetzt bin ich etwas beruhigter.

Anton Grammel im ZDF

Wegen Windes war der Start weiter nach unten verlegt worden, zwischenzeitlich zog dichter Nebel in den Steilhang. Später kam auch noch starker Schneefall dazu. Grammel, 2021 vorübergehend sogar aus dem DSV-Kader aussortiert, ließ sich von alldem aber nicht beirren.

Sport
:Wintersport - Saison 2025/26

Ob Biathlon, Skispringen oder Ski Alpin - Hier finden Sie Highlight-Videos, Livestreams, Liveticker, Zeitplan und Ergebnisse.
Sportstudio: Wintersport

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID
Themen
SportWintersport

Mehr Ski Alpin

  1. Julia Scheib (Österreich) jubelt.

    Weltcup-Auftakt in Sölden:Heimsieg für Österreicherin Scheib - Dürr auf Rang 14

    mit Video
  2. Archiv: Cyprien Sarrazin - verletzt sich im Abfahrtstraining beim Weltucp in Bormio 2024

    Weltcup-Auftakt: Riesenslaloms in Sölden:FIS modifiziert Sicherheitsregeln: Zank um Schienbeinschoner

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video
  3. ZDF-Ski-Alpin-Moderatorin Amelie Stiefvatter über den Weltcup-Auftakt in Sölden

    Start in den Olympia-Winter:Stiefvatter: Deutsches Ski-Team mit Potenzial

    2:24 min
  4. Der Niederländer Marcel Hirscher beim ersten Durchgang des Slaloms der Männer während des FIS-Alpinski-Weltcups in Levi, Finnland, am 17.11.2024.

    Saisonauftakt in Sölden:Hirscher muss zweites Comeback verschieben

    mit Video

Mehr Wintersport

  1. Sportstudio: Wintersport

    Wintersport im Überblick:Highlights und Livestreams

  2. sportstudio live

    Verfolgen Sie Events live:Wintersport im Livestream

  3. Mann schaltet mit einer Fernbedienung um

    Sendung verpasst?:Wintersport im relive

Mehr Wintersport-Highlights

sportstudio Highlight-Dokus

Wintersportler*innen im Porträt