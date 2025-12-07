Mit zweiten Plätzen glänzt Snowboarder Stefan Baumeister im Parallel-Riesenslalom in Mylin/China und Eisschnelllauf-Youngster Finn Sonnekalb über 1.000 Meter in Heerenveen.

Saisonauftakt mit Platz zwei und Olympia-Norm: Stefan Baumeister Quelle: action press

Snowboard-Team knackt Olympia-Norm

Snowboarder Stefan Baumeister hat gleich im zweiten Rennen der Olympiasaison seine erste Podestfahrt hingelegt. Der 32-Jährige raste im Parallel-Riesenslalom im chinesischen Mylin auf Platz zwei. Mit seiner 17. Platzierung auf dem "Stockerl" erfüllte Baumeister ebenso die nationalen Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele wie Elias Huber auf Rang vier und Cheyenne Loch als Achte.

Nach den drei Wochen Training haben wir gewusst, dass wir schnell sind. Dass wir jetzt direkt ganz vorne mitmischen, ist genau das, was wir uns von unserem Training hier erhofft hatten. „ Snowboard-Bundestrainer Paul Marks

Snowboarderin Cheyenne Loch aus Schliersee hat beim Parallel-Riesenslalom in Mylin/China den zehnten Platz erkämpft. Es siegte die Italienerin Lucia Dalmasso. 06.12.2025 | 12:51 min

Baumeister: "Hätte ich besser machen können"

Vizeweltmeister Baumeister musste sich im Finale dem Italiener Mirko Felicetti geschlagen geben. "Der letzte Lauf ärgert mich etwas, das hätte ich besser machen können", sagte er. Grundsätzlich sei er "wirklich glücklich" über sein erstes Podium seit fast drei Jahren, das erste im "PGS" seit fast vier Jahren. "So kann es weitergehen".

Zumal es im ersten Rennen tags zuvor nicht nach Wunsch gelaufen war. Als 13. lag Baumeister da noch einen Rang hinter Huber. Sein 26-jähriger Kollege war ebenfalls "zufrieden" und sprach von einem guten Start. "Jetzt auch aufs Podium wäre natürlich geil gewesen, aber ich habe dazugelernt und weiß, wo ich jetzt schrauben muss."

Eisschnelllauf: Youngster Sonnekalb wieder auf dem Podest

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup in den Niederlanden erneut für Furore gesorgt. Der 18 Jahre alte Erfurter überzeugte in Heerenveen als Zweiter über 1.000 m in 1:07,42 Minuten, beim Sieg des US-Amerikaners Jordan Stolz sicherte sich Sonnekalb so seinen ersten Podestplatz über diese Distanz.

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb sorgt beim Weltcup in Heerenveen über die 1.000 Meter für Furore. Der 18-Jährige muss sich nur Dominator Jordan Stolz (USA) geschlagen geben. 07.12.2025 | 9:33 min

Auf den erneut überragenden Dominator Stolz fehlten Sonnekalb 1,04 Sekunden, Dritter wurde der Niederländer Tim Prins in 1:07,49.

Heute morgen habe ich mich gut gefühlt, aber lasch in den Beinen. Darum bin ich vorher nochmals zum Training aufs Eis gegangen, um Härte in die Beine zu kriegen „ Finn Sonnekalb, Eisschnellläufer

