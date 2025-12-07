Wintersport am 7. Dezember:Baumeister und Sonnekalb glänzen mit zweiten Plätzen
Mit zweiten Plätzen glänzt Snowboarder Stefan Baumeister im Parallel-Riesenslalom in Mylin/China und Eisschnelllauf-Youngster Finn Sonnekalb über 1.000 Meter in Heerenveen.
Snowboard-Team knackt Olympia-Norm
Snowboarder Stefan Baumeister hat gleich im zweiten Rennen der Olympiasaison seine erste Podestfahrt hingelegt. Der 32-Jährige raste im Parallel-Riesenslalom im chinesischen Mylin auf Platz zwei. Mit seiner 17. Platzierung auf dem "Stockerl" erfüllte Baumeister ebenso die nationalen Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele wie Elias Huber auf Rang vier und Cheyenne Loch als Achte.
Baumeister: "Hätte ich besser machen können"
Vizeweltmeister Baumeister musste sich im Finale dem Italiener Mirko Felicetti geschlagen geben. "Der letzte Lauf ärgert mich etwas, das hätte ich besser machen können", sagte er. Grundsätzlich sei er "wirklich glücklich" über sein erstes Podium seit fast drei Jahren, das erste im "PGS" seit fast vier Jahren. "So kann es weitergehen".
Zumal es im ersten Rennen tags zuvor nicht nach Wunsch gelaufen war. Als 13. lag Baumeister da noch einen Rang hinter Huber. Sein 26-jähriger Kollege war ebenfalls "zufrieden" und sprach von einem guten Start. "Jetzt auch aufs Podium wäre natürlich geil gewesen, aber ich habe dazugelernt und weiß, wo ich jetzt schrauben muss."
Eisschnelllauf: Youngster Sonnekalb wieder auf dem Podest
Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup in den Niederlanden erneut für Furore gesorgt. Der 18 Jahre alte Erfurter überzeugte in Heerenveen als Zweiter über 1.000 m in 1:07,42 Minuten, beim Sieg des US-Amerikaners Jordan Stolz sicherte sich Sonnekalb so seinen ersten Podestplatz über diese Distanz.
Auf den erneut überragenden Dominator Stolz fehlten Sonnekalb 1,04 Sekunden, Dritter wurde der Niederländer Tim Prins in 1:07,49.
